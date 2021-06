Engavetamento de quatro carros na W3 Norte fecha trânsito neste domingo

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/EnDivulgação)

Na tarde deste domingo (20/6), por volta das 13h15, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de engavetamento de quatro carros, na W3 Norte, em um semáforo entre as quadras 705 e 704.

A corporação atendeu ao chamado com cinco viaturas e 20 militares. Segundo os bombeiros, a avenida teve as vias fechadas para o atendimento e a cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O CBMDF informou quais carros estavam envolvidos no acidente: um Ford Ka cinza, conduzido por uma mulher de 36 anos, identificada penas como Izabella; um Chevrolet Corsa Sedan prata, guiado por um jovem de 26 anos, chamado Eduardo; um Nissan Kicks prata, cujo motorista era um homem identificado como Fábio, de 54 anos; e um Chevrolet Ônix branco, conduzido por Kátia Cristina, 48.

Kátia Cristina ficou presa às ferragens do veículo e equipamentos de extricação veicular foram usados para retirar a vítima do local. Veja mais no vídeo abaixo.

A mulher foi transportada para o Hospital de Base, com escoriações leves e corte no joelho direito. Ela estava consciente, orientada e estável, de acordo com os bombeiros.

Os motoristas dos outros veículos não tiveram machucados e permaneceram no local. O CBMDF não informou a dinâmica do acidente.