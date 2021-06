» Obituário

CB Correio Braziliense

Sepultamentos realizados em 20 de junho de 2021.

Campo da Esperança

» Adenice Oliveira da Silva, 59 anos

» Anastasie Emmanuel Kiameti,

89 anos

» Antonio Gilberto da Silva, 56 anos

» Aparicio Candido, 94 anos

» Arlindo Barbosa dos Santos, 89 anos

» Ademilda Pessanha Goncalves,

82 anos

» Divina Moreira do Nascimento,

58 anos

» Esther Sena dos Santos, 92 anos

» Hilario Ricardo de Oliveira, 86 anos

» João Batista de Farias, 65 anos

» João Ethel Borba de Oliveira, 92 anos

» José Ulisses do Nascimento, 80 anos

» Luis Jose Gonzalez Perez, 82 anos

» Luiz Araujo Rego, 55 anos

» Moisés Inacio do Nascimento, 59 anos

» Olimpia Nijelschi Castanheira,

75 anos

» Patricia Rodrigues Cruz, 44 anos

» Valdeci Verissimo da Silva, 50 anos

» Vania Maria Celestino Dourado,

60 anos

» Vitor Batista de Jesus, 26 anos

Taguatinga

» Ana dos Anjos Moreira, 63 anos

» Ana Maria da Silva, 78 anos

» Claudio Ribeiro da Silva, 52 anos

» Germiniano Araujo da Silva, 95 anos

» Izabel Goncalves da Costa, 51 anos

» Jorge Amaro de Freitas, 57 anos

» Maria Bento Tavares, 76 anos

» Nair Maria da Silva, 83 anos

» Namir de Souza Miranda, 89 anos

» Ocimar Santos Junior, 41 anos

» Raimunda Antonia Mota Trindade,

51 anos

» Raimundo Bezerra Mourao, 84 anos

» Sandra Maria Vieira Gama, 62 anos

Gama

» Carlos Duarte Melgaco, 48 anos

» Ciosmira Macedo de Oliveira, 93 anos

» Domingos Tavares e Silva, 48 anos

» Raimundo Calixto Albuquerque,

83 anos

» Wendel Jose da Silva, 41 anos

Planaltina

» Marcia Macedo Teixeira, 57 anos

» Maria Belarmina Gomes dos Santos,

88 anos

Jardim Metropolitano

» Rafael Ferreira, 81 anos

» Valnei Broxado dos Santos, 50 anos

» Maria Magdalena de Castro, 79 anos