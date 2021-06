Fique atento: Segunda parcela do IPTU vence nesta semana

CB Correio Braziliense

Contribuintes têm até sexta para pagar a segunda parcela - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) vence entre esta segunda-feira (21/6) e a sexta-feira (25/6). A terceira parcela vence em julho, e a quarta, em agosto.

O governo do Distrito Federal retomou a parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF) e, com isso, foram retomados os pagamentos nos guichês e terminais de autoatendimento, internet banking e casas lotéricas da Caixa. Os clientes do banco podem agendar o pagamento ou optar pelo débito automático.

A quitação da cobrança também pode ser feita no Banco de Brasília, Banco do Brasil, Santander, Banco Inter, Banco Original, Bradesco, Itaú, Banco Mercantil do Brasil e Sicoob.

Para o setor produtivo, como bares, restaurantes, lanchonetes, segmento de eventos, academias, hotéis, shopping centers e salões de beleza, a cobrança do IPTU foi prorrogada para dezembro, e será parcelada em 12 vezes.