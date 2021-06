Tantas Palavras

pJ por José Carlos Vieira

Caminhos

A História não perdoa os covardes

e com o tempo os mentirosos

são devorados pela verdade.

Ser livre é um preço caro a ser pago

e negar à vida é ser prisioneiro do acaso.

Não tenho futuro, o passado não me pertence

e o presente...

Bom, o presente ainda não abri.

Sangue, suor e lágrimas e

no final um sorriso largo

para disfarçar as cicatrizes de um coração

que mais parece um museu

de lembranças distorcidas.

Queria que você soubesse,

pois se vai caminhar comigo,

isso é tudo que tenho a oferecer.

Sergio Vaz