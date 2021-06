Regularização na Galeria dos Estados

EH Edis Henrique Peres

Comerciantes da Galeria dos Estados, agora, passam a ter nova permissão para usar o espaço. A ação, da Administração do Plano Piloto, visa regularizar a atividade econômica dos trabalhadores que, desde a queda do viaduto no Eixão Sul, em 6 de fevereiro de 2018, passa por reformas. Enquanto aguardavam as obras serem finalizadas, alguns empresários tiveram de deixar o local ou se adaptar à nova rotina. A revitalização foi concluída no fim de 2020.

“Regularizar essas pessoas em um local definitivo traz segurança jurídica para eles e permite que trabalhem de acordo com a legislação”, esclarece a administradora regional do Plano Piloto, Ilka Teodoro. No caso dos boxes ainda desocupados, a expectativa é abrir um novo processo de licitação. Contudo, a data ainda não foi definida.

Para Ilka, muito além de uma permissão, o documento marcou um recomeço. “Com a queda do viaduto, muitos tiveram seus negócios interrompidos. Logo depois teve a pandemia, que abalou novamente aqueles realocados. Agora, com o fim das obras e o termo de permissão, eles podem retomar suas atividades”, finaliza.