Grávidas se vacinam na quinta

Grávidas e puérperas — que deram à luz há 45 dias — começam a ser vacinadas contra a covid-19 na quinta-feira. A informação foi divulgada, ontem, pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nas redes sociais. O grupo será imunizado com 2,4 mil doses de vacinas que não foram aplicadas na semana passada e que acabaram remanejadas pela Secretaria de Saúde. O agendamento pode ser feito pelo site https://vacina.saude.df.gov.br/.

O Governo do Distrito Federal (GDF) também anunciou, para esta semana, o início da imunização dos profissionais do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva realizada, ontem, no Palácio do Buriti.

Até então, apenas as gestantes e puérperas com comorbidades estavam sendo vacinadas. Na coletiva de ontem, o secretário da Casa Civil ressaltou que, apesar da autorização do Ministério da Saúde, as doses para a imunização do grupo não foram especificadas. “A Secretaria de Saúde fez um remanejamento das doses de pessoas que não buscaram a vacinação”, explicou Rocha.

Apesar da ampliação do grupo, lactantes não foram incluídas. De acordo com o secretário, no último informe do Ministério da Saúde havia a orientação de não incluir o grupo na imunização. “Apesar de não ser incluído nesse primeiro momento, o governador e a Secretaria de Saúde se preocupam com o grupo. O GDF vem se organizando para, dentro das possibilidades, iniciar a vacinação. Aguardamos sempre a orientação do ministério”, ressaltou.

Mais vacinas

O Distrito Federal aguarda para hoje a chegada de doses da vacina da Janssen. A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil. “Ela será direcionada aos profissionais da educação. Novamente há a previsão, mas não dá pra dar como certa, porque desde a semana passada, essa previsão é feita e vem sendo postergada. Caso chegue, todas serão direcionadas aos profissionais de educação”, garantiu Gustavo. O Correio entrou em contato com o Ministério da Saúde para questionar o número de doses que será destinado ao DF. O órgão informou que ainda aguarda a confirmação do envio da vacina pelo laboratório. “A pasta esclarece que, após a entrega dos imunizantes, eles passam por um controle de qualidade rigoroso no Centro de Distribuição Logístico, em Guarulhos (SP), contagem e rotulagem dos frascos. As entregas das vacinas em todo o país ocorrem semanalmente”, pontuou.

Após a chegada dos imunizantes, o ministério se reúne com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) para definição da estratégia a ser adotada para cada distribuição. “Só depois da construção de todo o planejamento com a participação dos representantes dos entes federados, as doses são liberadas para distribuição. Assim, os planos de voos são definidos e chegam aos estados em até 48 horas, em uma operação logística complexa”, completou.

Novos casos

A Secretaria de Saúde notificou, ontem, 19 mortes e 795 casos por covid-19. Com a atualização, o total de óbitos na capital federal é de 9.113, e as infecções pela doença somam 423.833, das quais 405.952 (95,8%) são pacientes considerados recuperados. Segundo os dados do boletim epidemiológico, a média móvel de casos está em 821, o que representa redução de 5,23% em relação ao número de 14 dias atrás. Quanto às mortes, em comparação ao mesmo período, o índice é de 19,57 — queda de 12% em relação à média móvel de 7 de junho.

Flexibilização

Será divulgado hoje, no Diário Oficial do DF, decreto com o novo horário de funcionamento para estabelecimentos de alimentação, que será de acordo com as respectivas licenças de funcionamento de cada comércio. “Não será mais de acordo com o protocolo de bares e restaurantes, como é o caso das cafeterias. Muitas ofereceram café da manhã e estavam funcionando seguindo o protocolo de bares e restaurantes, a partir das 11h. O decreto traz essa adequação”, pontuou o secretário.