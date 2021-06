Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Reprodução)

"Cada dia é um novo dia. É melhor ter sorte. Mas eu prefiro fazer as coisas sempre bem. Então, quando a sorte chegar, estarei preparado"

Ernest Hemingway

Avança processo para criação da loteria distrital

A Secretaria de Estado de Projetos Especiais do GDF definiu, ontem, o resultado da Avaliação e Seleção do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para a loteria distrital. Das cinco empresas que se apresentaram, a que foi habilitada para continuar o processo foi uma de Brasília, a MCE. São dela os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica selecionados. Ainda serão necessários alguns procedimentos para que possa ocorrer a licitação pública que definirá a empresa que realmente fará a exploração do serviço.



Capital de Prêmios

A MCE, criada em Brasília em 2016 e atualmente com 9 mil pontos de vendas na região, apostou no mercado de capitalização. E é bem popular no DF e no Entorno, com o produto Capital de Prêmios. Até hoje, R$ 38,6 milhões foram distribuídos em prêmios e R$ 13 milhões doados para Apae Nacional e de Brasília.



À frente da Loterj

Em 2019, a empresa brasiliense venceu a licitação para assumir a operação da Loterj. E teve de transferir a sede da empresa para lá. O contrato é de 5 anos renovável por mais 1. Do valor total da venda de bilhetes, 41,86% vão para premiação dos vencedores, 38% para a empresa, incluindo os 10% destinados ao pagamento dos pontos de venda, e outros 20,14% ficam com a Loterj.



Decisões do STF

Foi a partir de decisões do Supremo, no ano passado, que o GDF se interessou novamente em criar a loteria local. Um projeto que já passou por várias gestões, mas nunca vingou. O Supremo garantiu agora aos estados autonomia para criar e gerir as loterias regionais. À União fica a prerrogativa de definir o que pode ou não, de estabelecer as regras, como proibir cassinos e bingos.



Dois meses de prazo

Com essa segurança jurídica, o governo local divulgou, em fevereiro, com prazo de 60 dias, o edital de manifestação de interesse para habilitar empresas a fazerem o estudo de viabilidade e implantação da loteria. Foi a primeira iniciativa do Brasil nesses moldes.



Inovações

“Brasília poderá sair na frente do país com este modelo. Ser referência para outros estados. Estamos usando toda a experiência que já temos no DF com o Capital de Prêmios e com a Loterj no Rio. Estamos propondo para cá o que há de melhor e mais inovador no mundo no mercado de jogos”, adiantou Marcelo Resende, sócio-administrador da MCE. A empresa MCE está associada no projeto com a Santa Casa de Portugal, que já realiza operações semelhantes na Europa.

Ademi doará à Terracap projeto urbanístico do Jóquei



O novo setor habitacional está sendo planejado com os mais modernos conceitos de sustentabilidade e poderá receber cerca de 60 mil moradores, segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF). O empresário Eduardo Aroeira Almeida será empossado amanhã para mais um mandato à frente da entidade. E uma das primeiras iniciativas do início de mais uma gestão será doar ao GDF o projeto urbanístico completo para a implantação do bairro Jóquei Clube.



Mais de seis andares

O termo de cooperação deve ser assinado nos próximos dias com a Terracap. Reeleitos, Aroeira e sua diretoria darão continuidade às iniciativas em curso e planejam novas ações para fortalecer o mercado imobiliário com “a expansão ordenada do DF”. Aroeira afirma que o bairro Jóquei Clube é estratégico para isso. A nova região foi pensada para atrair moradores de classe média e a previsão é de que os prédios tenham 12 andares, como em Águas Claras e no Park Sul.