Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação)

"Somos insignificantes. Por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar."

Ayrton Senna



Concessionárias do DF já estão emplacando veículos

O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Distrito Federal (Sincodiv-DF) se aliou ao Detran para agilizar o serviço de emplacamento. Para Arcélio Júnior, presidente da entidade com 131 empresas associadas, a iniciativa é uma grande vitória rumo à desburocratização do setor.



Projeto pioneiro

“Eu acredito que o Programa de Emplacamento Inteligente (PEI) tem pilares importantes: agilidade, simplificação dos serviços para o consumidor e sem aumento de custos para ele. Antes, o cidadão precisava esperar dias para sair com o carro emplacado, agora, em alguns minutos, já está com tudo resolvido. É um projeto pioneiro no Brasil”, destacou.



Só para zero km

O Detran-DF instituiu, na semana passada, o PEI que permite o emplacamento de veículos zero km ainda na concessionária, por meio do CPF do comprador e da nota fiscal. Em caso de empréstimo, o usuário deverá apresentar também o contrato de financiamento.



Inovação



“Estamos inovando tecnologicamente para aumentar a qualidade de vida, ao evitar deslocamentos desnecessários”, afirma Zélio Maia, diretor-geral do Detran. A intenção é estender o sistema também para uso entre pessoas físicas, na venda e na compra de veículos usados.



Taxas

Segundo Maia, as concessionárias deverão recolher somente as taxas de serviços relacionadas a: registro de veículo zero km (R$ 161), transferência de dados à base nacional (R$ 24) e autorização de estampagem da placa (R$ 19). Da concessionária, o Detran cobra uma taxa de R$ 6,85 por cada acesso. É obrigação da concessionária expor, em suas dependências, de maneira clara e legível, os valores referentes à prestação dos serviços pelo Detran-DF relacionados

ao emplacamento.



Resíduos em troca de moeda social

O Instituto Lixo Zero Brasil e o Instituto Arapoti estão com ponto de coleta seletiva para receber vários tipos de materiais recicláveis em troca de EcoGrana, uma moeda social que poderá ser utilizada na compra de produtos em lojas parceiras. Até sexta-feira, voluntários estarão em frente ao Museu da República para recolher os resíduos. O formato será de drive-thru, para que as pessoas não precisem descer dos carros.



Cidades Lixo Zero

No local, será possível trocar latas de alumínio, papel, papelão, jornais, óleo de cozinha. Cada EcoGrana equivale a R$ 1. O valor referente ao quilo varia de acordo com o tipo de resíduo entregue. A ação faz parte do II Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que ocorreu no museu nesta semana.



Doação de alimentos

A organização do evento contribuirá ainda com o Programa Mesa Brasil do Sesc. No drive-thru, as equipes também receberão doações de alimentos. A ação é realizada em parceria com o GDF, por meio das secretarias de Turismo, de Meio Ambiente e de Economia. Também conta com o apoio da Abralatas, Pacin e do Sesc.

Comerciários terão mais acesso à saúde privada

Uma parceria entre a Fecomércio, a Econocard Affinity e a Clínica EuSaúde permitirá o acesso de milhares de trabalhadores do DF aos serviços de atendimento médico ambulatorial privado, com a promessa de desafogar o sistema público de saúde. Mais de 500 mil comerciários e cerca de 180 mil pessoas jurídicas poderão se consultar por apenas R$ 10, além de realizar exames, como hemogramas e endoscopia, a R$ 2 e R$ 40.

Clínica Chico Maia

Tratamentos psicológico e fisioterapêutico também entram no pacote de serviços que começam a ser oferecidos a partir desta semana. A clínica foi inaugurada ontem, no Setor Comercial Sul, e batizada com o nome do ex-presidente da Fecomércio-DF Francisco Maia, que faleceu em fevereiro por complicações causadas pela covid-19. A inauguração contou com a presença da viúva e dos filhos de Maia.



Retomada da economia

“Nossos esforços não foram para atender somente nossa base, mas também outras categorias de trabalhadores que lidam com comércio e serviço. Vivemos um momento muito delicado, que terá reflexos por muito tempo. Acho muito importante facilitar o acesso à saúde dos trabalhadores para que a economia do país volte a crescer e as famílias tenham boas perspectivas de futuro”, afirmou o presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire.