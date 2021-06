Agências do trabalhador têm vagas para deficientes com salários de R$ 3 mil

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciam, nesta quarta-feira (23/6), 44 oportunidades de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. Os postos de trabalhos são para aqueles que queiram trabalhar como ajudante de obras, atendente de telemarketing e de lojas, auxiliar de estoque, bombeiro hidráulico, carpinteiro, eletricista, empacotador, guarda vigia, pedreiro e técnico de suporte de TI. Os salários variam entre R$ 25 ao dia e R$ 3 mil mensais, além de benefícios.

A Secretaria de Trabalho informa que os interessados podem procurar qualquer uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, sendo que a unidade da 112 Sul, na estação do Metrô-DF, é destinada e especializada em acolher pessoas com deficiência. No local é oferecida acessibilidade e também conta com a Central de Interpretação de Libras, que auxilia na tradução e interpretação dos atendimentos para deficientes auditivos.

Outras profissões

Outras vagas de empregos estão sendo ofertadas pelas Agências do trabalhador nos setores de comércio e construção civil, que concentram o maior número de vagas. As duas áreas juntas somam 131 oportunidades. As profissões que mais irão contratar são açougueiro (11), balconista (22), repositor de mercadorias (21), eletricista (20), serralheiro (22) e soldador (22). As remunerações variam entre R$ 140 o dia e R$ 2 mil mensais, mais benefícios.

Aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, a Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.



* Com informações da Agência Brasília *