Previsão do tempo: quarta-feira (23/6) será marcada por calor e frio

RM Rafaela Martins

A umidade já começou a baixar no DF e hidratação é fundamental para manter a saúde - (crédito: Ed Alves)

O Distrito Federal amanheceu com poucas nuvens e ventos fracos nesta quarta-feira (23/6). Apesar do frio pela manhã — característica do inverno na região Centro-Oeste — os termômetros podem variar, ao longo do dia, entre 10°C e 29°C. A expectativa, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que à o calor predomine na capital.

O meteorologista Mamedes Luiz Melo afirmou que, durante a semana, não haverá grandes variações no DF. “Apesar da alternância com madrugadas frias e dias quentes, não temos mudança prevista para esta semana. É normal que o inverno se estabeleça assim”, completou.

Desta forma, o tempo seco deve prevalecer. Nas horas mais frias, a taxa de umidade pode chegar a 80% e esse índice declina até os 25%. Esta porcentagem, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), coloca os brasilienses em estado de alerta. Com índice abaixo de 30%, é preciso tomar cuidados especiais.

A Defesa Civil orienta manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes e aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento. Também é bom evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h e não queimar lixo nem provocar queimadas por descuido ou desatenção.