Distrito Federal ganha travessia especial para animais silvestres

CB Correio Braziliense

A "patadestre" vai ajudar a evitar o atropelamento de animais silvestres na região - (crédito: Divulgação/DER)

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (CMBio), em parceria com Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), instalam, nesta quarta-feira (23/6), travessia especial para animais silvestres. O projeto tem como objetivo conscientizar e alertar motoristas sobre pontos de passagem de animais e reduzir atropelamentos.

O "Projeto-Piloto Patadestre" faz parte do Programa Prafauna, uma iniciativa realizada em conjunto entre a APA do Planalto Central do ICMBio, o DER/DF, a Administração Regional de Sobradinho II e o Condomínio Mansões Colorado.

A primeira “faixa para animais” foi instalada no acesso da via do setor Condomínio Mansões Colorado, no Lago Oeste, próximo à Área de Preservação Ambiental do Planalto Central (APA).

Sobre a Área de Preservação Ambiental do Planalto Central (APA)

Nesta área de proteção ambiental já foram vistos lobos guarás, antas, capivaras, onças-pardas, cachorros-do-mato, tamanduás, micos, quatis e ouriços. De acordo com o CMBio, o espaço conta com cerca de 3.460,00 hectares e fica localizado nas proximidades de Sobradinho 2. O objetivo da reserva é assegurar a preservação do meio ambiente, diversidade biológica e dos processos ecológicos naturais. A área pertence à Reserva Biológica da Contagem.