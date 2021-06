Monumentos de Brasília são pintados em homenagem ao Dia do Orgulho LGBT+

TG Thiago Guimarães*

Quem anda por Brasília deve ter percebido que alguns monumentos da cidade mudaram e foram decorados com as cores do arco-íris, da bandeira LGBT. A Escadaria da Torre de TV, a Ponte dos Cadeados no Parque da Cidade, por exemplo, ficaram muito mais coloridas. A iniciativa faz parte do projeto Brasília - Cidade Orgulho que pretende celebrar 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT+.



Igor Albuquerque , 29 anos, produtor executivo da Associação Brasília Orgulho, afirma que “esse projeto é inédito em toda América Latina”. Fato que lança Brasília como uma das cidades mais amigáveis à causa LGBT do mundo, segundo ele. De acordo com Igor, as obras espalhadas pela cidade são uma forma de levantar a discussão a respeito do preconceito à comunidade LGBT sem promover aglomeração.



O microempreendedor Binho Miranda acredita na importância das intervenções: “Acho muito importante celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, divulgar o respeito que todos merecem, ainda mais em tempos de ódio. Acho super válido”. O projeto contou com o aval do poder público, por meio da Administração do Parque da Cidade, do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) e da Secretaria de Turismo (Setur), que reconhece a importância das obras à comunidade LGBTQIA+.



As intervenções vão permanecer até 28 de junho e podem ser vistas ao redor de Brasília nos seguintes pontos:

Parque da Cidade (estacionamentos 10 e 13)

Torre de TV

Ponte JK

Museu da República

Canteiro central da Esplanada dos Ministérios

Túnel da Rodoviária do Plano Piloto.

A partir de sábado, haverá uma projeção no Palácio do Buriti e, no dia 28, no Congresso Nacional. Igor ainda diz: “Mostrar isso para o Brasil e o mundo é muito importante, com grande impacto no turismo e economia local”.



