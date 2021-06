Capital S/A

SS Samanta Sallum

Mercado de estética cresce na pandemia

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) apontam o Brasil como o quarto colocado entre os países que possuem maior mercado no ramo estético, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Apesar das turbulências na economia geradas pelo coronavírus, os gastos com a aparência só aumentaram no país, fazendo o mercado de estética ser um bom investimento. As franquias de beleza, saúde e bem-estar foram as que mais cresceram em faturamento, cerca de 13% no primeiro trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período no ano passado.



Referência em Brasília

A fisioterapeuta Ludmila Bonfim, 35 anos, é exemplo da expansão no setor. Formada pelo Ceub, há quatro anos, fundou a sua clínica de estética na 202 Norte, onde realiza serviços como limpeza e hidratação facial, revitalização labial, pump lips, lash lifting, make up, micropigmentação, nanopigmentação e microshadinvg para sobrancelhas. Desde então, a clientela só cresce. Ela vem colhendo grandes resultados ao tornar-se uma das principais referências na cidade.



Nova geração

Além do sucesso com os procedimentos e tratamentos oferecidos no seu espaço, a empresária foi mais longe. De olho no cenário positivo do setor de estética e ciente da necessidade de surgimento de uma nova geração de empreendedoras, Ludmila Bonfim está compartilhando o seu conhecimento na área e promove, de 15 a 17 de julho, o curso de micropigmentação, focado em design, nanopigmentação e microshading para sobrancelhas. As aulas ocorrem em sua clínica, Ludmila Bonfim Beauty Academy, na Asa Norte. Também pós-graduada no Ceub, em saúde da mulher, ela já formou mais de 250 alunos na área.



Divas no divã

Beatriz Guimarães, presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras da Fecomércio DF, reuniu empresárias da cidade para assistirem à palestra da terapeuta e escritora Cris Linhares, autora dos livros Divas no divã e Doidas no divã. O evento, no Hípica Hall, foi organizado pela bispa Dirce de Carvalho, da Comunidade das Nações de Brasília, e por Klécia Galvão, conselheira da Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios.

“Não precisamos mendigar empoderamento”



Foi uma homenagem ao aniversário de Beatriz. “Quando ouvi de um médico que ter ansiedade, insônia e crises de pânico era algo normal para as mulheres nos tempos atuais, eu decidi que não aceitaria isso. Que se isso era normal, eu queria então ser doida. Romper com esse padrão. As mulheres se permitem demais se sobrecarregarem, se sentem na obrigação de serem infalíveis, perfeitas. Nós já somos poderosas, não precisamos mendigar o tal de empoderamento”, disse Cris Linhares.

Ademi e Terracap assinam parceria hoje

Como a coluna antecipou, será assinado hoje o Termo de Cooperação Técnica entre a Ademi DF e a Terracap para o desenvolvimento e o compartilhamento de projetos para a implantação do Setor Habitacional Jóquei Clube. A solenidade será realizada às 11h, no Salão Branco do Palácio do Buriti, e transmitida ao vivo pela internet. O novo bairro, próximo a Taguatinga, tem previsão para 60 mil moradores.

Plano urbanístico

Pelo acordo, a entidade doará ao GDF o Plano Urbanístico da Área de Expansão Urbana da região: o projeto será entregue ainda em 2021, formulado pela Ária Empreendimentos Sustentáveis, empresa especializada contratada pela Ademi DF.

Licitação de terrenos

Ao GDF caberá realizar a licitação pública e prover a infraestrutura e o licenciamento ambiental. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) já aprovou o Estudo Territorial Urbanístico (ETU) aplicável ao setor. É o primeiro estudo necessário para possibilitar o início do processo de parcelamento do solo urbano.