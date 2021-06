Terracap lança 2º edital de venda direta

CB Correio Braziliense

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou, ontem, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o segundo edital de venda direta do Setor Habitacional Arniqueira. Mais 519 moradores poderão regularizar os imóveis em que residem. Os lotes estão localizados na URB 005, antigos conjuntos 5 e 6 da Região Administrativa. O download do edital pode ser feito no site https://www.terracap.df.gov.br/.

Quem optar pelo pagamento à vista terá 25% de desconto no valor de venda do imóvel. Atualmente, instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis oriundos da regularização fundiária. Quem escolher tomar o recurso em uma dessas instituições pagará a prazo para o banco, mas integralmente e com abatimento à Terracap. Os moradores também podem parcelar o financiamento dos terrenos pela Terracap. Nesse caso, o prazo máximo de pagamento junto à agência é de até 20 anos.

Do valor de mercado dos imóveis, a Terracap deduz, de acordo com a Lei nº 13.465/2017, a infraestrutura implantada pelos moradores e a valorização decorrente dessa infraestrutura. No edital, o valor final de venda dos terrenos unifamiliares varia entre R$ 32,5 mil (139 m²) e R$ 667 mil (2,4 mil m²).