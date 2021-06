CRIME

Empresários são presos acusados de vender produtos roubados em farmácias do DF A equipe chegou até a dupla no decorrer das investigações de um roubo ocorrido em 7 de junho em uma farmácia situada no Sudoeste. No decorrer das diligências, os policiais constataram que os produtos roubados estavam sendo revendidos em farmácias de várias regiões