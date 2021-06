NS Nélio Sousa*

A gatinha Miau foi castrada após ser salva das ruas - (crédito: Elizabeth Oliveira/Divulgaçao )

Cães e Gatos poderão ser castrados de forma gratuita em campanha realizada no Distrito Federal, na próxima terça-feira (29/6). São 2,5 mil vagas destinadas à comunidade. Ao todo, serão três clínicas responsáveis pelas cirurgias, que estão localizadas em Samambaia, no Gama e no Paranoá.

A iniciativa é elaborada pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram). Segundo o Instituto, o resultado do cadastro e as datas para as cirurgias serão publicados até o dia 2 de julho, no site do Brasília Ambiental, e o cadastro ficará aberto até que todas as vagas sejam preenchidas.

As clínicas Coração Peludinho, no Gama, Dr. Juzo, em Samambaia, e PedAdote, no Paranoá, receberão os animais acompanhados de seus donos. A estudante de Jornalismo Antônia Zenilda dos Santos, 36 anos, moradora de Samambaia, conta sobre a importância da castração de um animal. “Acho de extrema importância e útil para a população, pois com essa iniciativa será evitado a grande quantidade de animais na rua, pois como será acessível para a população, teremos um controle melhor da taxa de multiplicação desses animais. E ainda, a castração ajuda na prevenção de doenças do animal.”

De acordo com Ibram, o objetivo desta iniciativa faz parte das estratégias de controle e preservação, que é a esterilização dos animais domésticos, impedindo o crescimento exponencial das populações e esgotamento da fauna local. Além disso, o crescimento desacelerado dessas espécies evita acidentes de trânsito, mordeduras e transmissão de zoonoses. Esse projeto pertence ao Programa de Castração de Cães e Gatos.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel