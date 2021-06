CB Correio Braziliense

A empresa Tradução&Arte realizará, entre os dias 03 de julho e 07 de agosto, o curso ¡ACTúa! Arte, Cultura e Tradução, em História, Arte e Cultura. Ao todo, serão seis encontros de uma hora e meia, cada, com a professora e tradutora Raquel Cirne Kowalczuk, que possui formação e vivência em dança flamenca e teatro. As aulas serão expositivas com materiais audiovisuais e tarefas de tradução e produção de textos. A ideia é trabalhar poesia, conto e teatro de forma pioneira. O investimento é de R$240,00 e pode ser dividido em duas parcelas de R$120,00. As inscrições podem ser feitas através do link bit.ly/35jtbX7.



Curso para YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido “YouTube, Câmera e Ação”, para ajudar crianças e jovens a conhecerem melhor a plataforma e os recursos disponíveis. As aulas abordarão a captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo e outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos.



Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre “Inteligência espiritual na sabedoria bíblica”, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



Português

O curso “Língua Portuguesa Sem Complicações” destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



OUTROS

Feira junina

No dia 26 de junho, acontecerá a edição junina da Feira da Garrafeira, na 215 Sul do Plano Piloto. Doces, salgados e diversos produtos das festividades da época serão oferecidos aos visitantes por pequenos empresários. O evento é promovido pela loja de vinhos A Garrafeira e acontecerá nos blocos A e B, em espaço aberto, coberto, com álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras. A programação será das 10h às 14h, mais informações nos telefones 9 9333-3550 e 3346-6405.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.



Compreensão

Visando acelerar a criatividade e a compreensão dos leitores, a pedagoga e escritora Dinorá Couto Cançado promove oficinas personalizadas virtuais para crianças e adultos. A aprendizagem ocorre de forma individualizada, lúdica e, depois, compartilhada. O curso inclui certificado de 40 horas. Para se inscrever, é necessário comprar os seis livros do kit da autora. Informações: 61 9 9970-1366.



Workshop Tributário

O Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF) promove, na próxima terça-feira, 29 de junho, um Workshop Tributário com o advogado Jacques Veloso de Melo. O encontro é virtual, gratuito e acontecerá às 18h no perfil do Instagram @sindiatacadistadf. Na ocasião, o especialista em Direito Tributário falará sobre a Lei nº 5.005; substituição tributária; ação do ICMS na base do PIS/Cofins; Tributação do ICMS nas transferências; e prorrogação dos incentivos fiscais via Lei Complementar 160/17.



Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. São ofertadas módulos de inglês para concursos e turmas de conversação. O ambiente interativo estimula a comunicação com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para cursos regulares, com três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.



Luz em Movimento

Quem não se inscreveu até o fim de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso online “Luz em Movimento”, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos, noções de informática e que tenham acesso ao canal do YouTube Luz em Movimento. Informações em: https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.



Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a visitar o novo espaço e conhecer as atividades oferecidas. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente, sempre com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.