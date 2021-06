Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Kleber Lima/Fecomercio DF)

"A única certeza do planejamento é que as coisas nunca ocorrem como foram planejadas"

Lúcio Costa





Ibaneis e empresários celebram menos restrições



Em clima de pré-campanha, o governador Ibaneis Rocha se reuniu com mais de 100 empresários, ontem, em uma homenagem para ele organizada pela Fecomércio-DF. Encontrou lá o agradecimento do setor produtivo pelas medidas de socorro à economia local. Ibaneis recebeu e distribuiu afagos. O entrosamento com o empresariado foi coroado pela assinatura de decretos nos últimos dias acabando com restrições ao comércio: liberou o horário de funcionamento dos estabelecimentos conforme o permitido pelo alvará, flexibilizou o horário de venda de bebidas alcoólicas (o que beneficiou bares e restaurantes), a realização de eventos e reduziu o período do toque de recolher.



Sintonia



“Antes de eu ser governador, os empresários eram tratados pelo Buriti como bandidos, nem eram recebidos. Mas eu, ainda na minha campanha, disse que seriam tratados como merecem por serem os responsáveis pela geração de emprego e renda na nossa capital. Investimos quase R$ 9 bilhões no setor durante a pandemia. O meu governo tem sintonia com o setor produtivo pelo bem da nossa população”, afirmou Ibaneis.



Empregos salvos



O presidente da Fecomércio, José Aparecido Freire, foi o anfitrião do evento prestigiado por todas as lideranças do setor produtivo no DF, parlamentares, além de autoridades do GDF e do governo federal. “Temos de agradecer a este governo, que não tem medo de ajudar o nosso setor. Soube nos ouvir e realizar, dentro do possível e da legalidade, medidas para socorrer a economia local, salvando empregos num momento tão difícil.” Aparecido ajudou a mobilizar os empresários a fazerem doações para a saúde pública do DF no enfrentamento à pandemia. “Foi uma união de forças dos dois lados”, completou.





Desafios



O evento, no Dúnia Hall, no Lago Sul, foi realizado para homenagear também o secretário de Economia, André Clemente, que fez um discurso emocionado relembrando os desafios enfrentados no último ano. “Fizemos tudo que era possível para o setor produtivo não parar nesta pandemia, para a qual ninguém estava preparado. Reagimos com criatividade, responsabilidade e critérios no socorro a um segmento que contribui muito para a capital na arrecadação de impostos”, destacou. Clemente foi muito citado nos discursos pela competência em gerir a pasta em meio à crise econômica.





Reforma tributária e auxílio emergencial

A ministra-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Flávia Arruda, esteve presente ao evento e informou aos empresários que a proposta do governo federal de Reforma Tributária seria enviada na manhã de hoje à Câmara dos Deputados. Também anunciou a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 300 por mais três meses e a ampliação do Bolsa Família, inclusive com aumento do valor do benefício. Afirmou também que, como representante do DF no governo federal, vai lutar para trazer mais vacinas para a capital federal.

Farmácias e professores da rede particular na vez da vacina

Ibaneis afirmou que os próximos a entrar na lista de prioridades na vacinação serão os trabalhadores das farmácias e drogarias do DF. E também os professores das escolas particulares e de todas as universidades. Segundo ele, a previsão é que o DF receba 1 milhão de doses até agosto e que 70% da população esteja vacinada até setembro.