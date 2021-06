Novo bairro para 52 mil pessoas

R » Rafaela Martins

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, ontem, o termo de cooperação técnica para a criação do Setor Habitacional Jóquei Clube. A solenidade ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Buriti. O terreno de 252 hectares fica em frente à Vicente Pires, entre a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e a Estrutural. O setor poderá receber até 52 mil moradores, em 17,5 mil apartamentos.

Segundo Ibaneis, as obras só começarão no início do próximo ano. “Tenho convicção de que órgãos e equipes técnicas vão entregar esse projeto o mais rápido possível, para que, no início do ano que vem, esse bairro seja construído e implantado no DF. Esse vai ser um dos mais belos bairros da nossa capital”, disse. Além disso, o governador contou que os terrenos já foram vendidos para empresas, e garante que o setor habitacional será um dos melhores locais para se morar no Distrito Federal.

O acordo para a cessão do terreno e a construção das unidades é uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Terracap, e a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF). Pelo acordo, a associação doará o Plano Urbanístico da Área de Expansão Urbana da região, que será concluído ainda este ano. Em contrapartida, o GDF vai realizar o processo de licitação pública, além de providenciar a infraestrutura e o licenciamento ambiental para a construção na área.

“Esse é um projeto que vem sendo trabalhado pela Ademi-DF, assim como foi o Noroeste. Nós temos o Noroeste, um dos melhores bairros do Distrito Federal, construído com toda a parte ecológica, com muito cuidado. E a ideia de trabalhar junto à Ademi foi exatamente fazer do Jóquei mais um bairro de grande qualidade de vida para a população. O projeto será moderno e com muitas áreas verdes”, declarou o governador.

Verde e moderno

O presidente da Ademi-DF, Eduardo Aroeiro, também compareceu à solenidade e destacou que o projeto urbanístico foi pensado dentro das condições mais modernas e atuais. “Teremos lá um bairro muito verde, com uma drenagem espetacular, ciclovias, transporte público privilegiado na região, e acima de tudo, podemos, através dessa doação, agilizar e disponibilizar um novo bairro para a população com qualidade”, complementou.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) já aprovou o Estudo Territorial Urbanístico (ETU) aplicável ao setor habitacional. Esse é o primeiro passo necessário para possibilitar o início do processo de parcelamento do solo urbano. No Jóquei Clube, serão oferecidos imóveis residenciais de médio e alto padrão, para atender os diversos perfis da população, assim como unidades comerciais para contemplar diversos segmentos econômicos.

O chefe do Palácio do Buriti também anunciou a entrega de outro bairro. “Nós teremos, em breve, o lançamento do bairro do Taquari. Estou trabalhando junto à Terracap para que a gente possa implementar mais esse bairro, e tenho convicção de que nós vamos conseguir fazer ainda dentro desse nosso governo, dentro de nossa gestão, para contribuir com a população do DF”, afirmou.



