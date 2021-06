Restrições são flexibilizadas

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), editou um decreto para flexibilizar o toque de recolher na capital federal. De acordo com o texto, publicado em edição extra do Diário Oficial do DF de ontem, as pessoas não poderão circular de 1h até as 5h da madrugada. Antes, a restrição começava a valer à meia-noite. O chefe do Executivo local ampliou o horário de venda de bebidas alcoólicas e de funcionamento de bares e restaurantes para meia-noite — antes, podiam funcionar das 11h às 23h. Entregas por delivery podem ser realizadas até 1h da manhã, se o pedido for feito até meia-noite. Enquanto isso, a campanha de vacinação é ampliada. Ontem, o DF recebeu mais 111 mil doses.

Para a infectologista Ana Helena Germoglio, ainda há uma grande circulação viral no DF, o que torna as flexibilizações perigosas. “É importante entender que a flexibilização não significa controle da pandemia. Então, apesar da flexibilização, as pessoas precisam ter noção do seu papel na diminuição da transmissão viral”, diz. A médica afirma que o número de casos diários segue alto, e que é preciso continuar com o uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento social.

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, o DF registrou 665 novos casos e 12 mortes pela doença. No total, a capital soma 425,7 mil ocorrências de covid-19 e 9.158 óbitos. A taxa de transmissão do vírus está em 0,97. Com as atualizações, a média móvel de casos chegou a 777, uma redução de 9,69% em comparação há 14 dias. Já a mediana de mortes está em 17,29, queda de 23% quando comparado com duas semanas atrás.

Ontem, a rede pública de Saúde operava com 73,71% de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para covid-19. Dos 452 leitos, 157 estavam com pacientes, 56 vagos e 239 bloqueados. Na privada, a taxa era de 84,17%. Das 301 UTIs, 202 estavam ocupadas, 40 livres e 59 bloqueadas. Há 67 pacientes aguardando uma vaga, 10 estão com suspeita ou confirmação da doença.

Imunização

A partir das 15h de hoje, as pessoas com 48 anos ou mais poderão agendar a vacinação contra o novo coronavírus. Das 111.030 doses, 30 mil serão destinadas a esse público. Os atendimentos começam na segunda-feira. Ontem, o DF vacinou 9.423 pessoas com a primeira dose e 631 com o reforço. O total chegou a 929 mil pessoas vacinadas com a D1 (primeira dose) e 333,5 mil com a D2 (segunda dose).

Também hoje, a Secretaria de Saúde vai abrir 6 mil vagas para grávidas e puérperas agendarem a vacinação. A informação foi confirmada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, em coletiva, ontem, no Palácio do Buriti. “(Na primeira etapa) foram abertas 2,4 mil vagas para grávidas e puérperas sem comorbidades e, em menos de 30 minutos, todas essas foram preenchidas”, afirmou. Os agendamentos são feitos por meio do site vacina.saúde.df.gov.br. A vacinação de rodoviários, trabalhadores do Sistema de Lixo Urbano (SLU) e outras categorias profissionais vai ocorrer conforme listas enviadas pelas entidades representantes.

Ao Correio, o governador Ibaneis Rocha antecipou que os próximos a entrar na lista de prioridades na vacinação serão os trabalhadores das farmácias e drogarias do DF. E também os professores das escolas particulares e de todas as universidades. Segundo ele, a previsão é de que o DF receba 1 milhão de doses até agosto.

O Governo do Distrito Federal destinou 26 mil doses para a imunização de educadores do ensino fundamental 1. O atendimento à rede pública começa amanhã, seguindo a lista elaborada pela Secretaria de Educação. A expectativa é aplicar 10 mil doses no fim de semana. O atendimento aos professores da rede privada depende do envio de lista por parte da pasta da Educação.