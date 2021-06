Caso Lázaro: fazendeiro e caseiro presos vão a audiência de custódia

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O fazendeiro e o caseiro presos na noite dessa quinta-feira (24/6) no distrito de Girassol, onde se concentram as buscas por Lázaro Barbosa, 32 anos, passaram a noite na 1ª delegacia de Polícia de Águas Lindas.

A dupla será transferida para o presídio municipal da cidade enquanto espera pela audiência de custódia, quando um juiz vai definir se a detenção deles foi legal ou não, e também definir os termos da sanção.

Os advogados dos dois homens negam que eles tenham ajudado o foragido a se esconder da polícia. Lázaro está foragido há 17 dias. "Eles não têm relação nenhuma com Lázaro", afirma o advogado Abel Cunha. Segundo ele, "se ele (Lázaro) ficou na fazenda, foi sem a anuência deles". Uma pessoa teria entrado na sede da chácara do fazendeiro e levado água e alimentos nos últimos dias. "Se presume que seja Lázaro", diz.

Além disso, os dois homens também foram detidos por porte ilegal de arma de fogo. O advogado argumenta que o equipamento na verdade é uma arma de chumbinho, transformada em arma de calibre .22. "Era artesanal, não faz tiros sequenciais. De fato tinha para se proteger". O armamento apreendido nessa quinta (24/6) foi encaminhado à perícia na manhã desta sexta (25/6).

Investigação

Depois de uma perseguição durante a tarde, a força-tarefa prendeu dois homens que estariam ajudando Lázaro Barbosa a escapar da polícia. O fazendeiro e o caseiro de uma chácara em Girassol furaram o bloqueio policial montado nessa quinta (24/6), mas foram apanhados depois de uma perseguição.

Eles estão presos em Águas Lindas. Aos policiais, eles teriam afirmado que Lázaro passou as duas últimas noites na propriedade do fazendeiro. Segundo os policiais, uma das armas roubadas pelo foragido estava com os presos.