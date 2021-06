PMDF apreende sete armas de fogo e munições no Paranoá

CB Correio Braziliense

A polícia encontrou sete armas de calibre .12 - (crédito: PMDF/Divulgação)

O Grupo Tático Operacional do 20º Batalhão (Gtop 40) prendeu um homem acusado por porte ilegal de arma, na última quinta-feira (24/6), no Paranoá, às 23h30. Na residência do detido foram encontradas sete armas de fogo.

Os policiais responsáveis pela operação realizavam patrulhamento na quadra 7 quando avistaram um homem que relatou para eles ter ouvido gritos de uma mulher pedindo socorro em uma casa situada no Conjunto K.

Os policiais foram ao endereço e entraram em contato com um morador da casa. Ele alegou que estava sozinho em sua resistência, porém, autorizou a entrada dos policiais no local. Após uma busca no imóvel, foram encontradas sete armas calibre 12 de fabricação caseira e três munições.

O homem alegou que as armas eram encomendas e que seriam entregues a moradores das áreas rurais do Paranoá. Ele foi encaminhado à 6ª Delegacia para registrar a ocorrência.