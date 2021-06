Morre, aos 59 anos, Marco Antônio Vieira, ex-presidente da FACEB

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Ex-presidente da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB (FACEB), Marco Antônio Vieira morreu, aos 59 anos, na noite desta quinta-feira (24/6), por complicações da covid-19. Na FACEB ele assumiu o cargo com a missão de reestruturá-la. Após a aposentadoria, decidiu se dedicar inteiramente a esta causa, tendo como visão levar a fundação a patamares de equilíbrio e sustentabilidade.

A CEB lamentou a morte do ex-funcionário. Marco era querido por muitos empregados da companhia energética, local ao qual se dedicou seus melhores anos profissionais, inclusive exercendo cargos na diretoria da companhia.

"Um executivo de grande talento, que trabalhava com dedicação, compromisso e foco nas missões que abraçava. Fez um relevante trabalho na FACEB, reestruturou o fundo em 2020 e terminou seu mandato com missão cumprida. Aceitou convite de familiares para gerenciar negócios em Recife e alçou novos vôos profissionais. Hoje segue em seu novo plano espiritual nas bênçãos do Criador, mas deixará saudades e um grande legado e orgulho para seus familiares, amigos e colegas da CEB", diz Edison Garcia.

O velório e o sepultamento de Marco Antônio Vieira serão realizados no Crematório Municipal de Valparaíso de Goiás, no próximo sábado (26/6), das 11h às 13h.