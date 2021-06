PCDF prende 6 em operação contra tráfico de drogas em Santa Maria

DD Darcianne Diogo

Operação prendeu seis suspeitos e cumpriu oito mandados de busca e apreensão - (crédito: PCDF/Divulgação)

Em uma mega-operação de combate ao tráfico de drogas na região de Santa Maria, policiais civis da 33ª Delegacia de Polícia prenderam, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (25/6), seis pessoas. Foram cumpridos, ainda, oito mandados de busca e apreensão.

A equipe, coordenada pelos delegados Paulo Galindo e Filipe Lima, recebeu inúmeras denúncias anônimas informando sobre a comercialização de entorpecentes na cidade. No decorrer das investigações, os policiais descobriram que os suspeitos tinham relação entre si e eram vistos com frequência nas residências monitoradas pela polícia.

Durante as diligências, os policiais avistaram uma intensa movimentação de usuários e dos suspeitos e, por isso, foi solicitado à Justiça a expedição de oito mandados de busca e apreensão nas respectivas casas ligadas ao grupo. Seis homens foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Dois dos autuados ainda foram presos pela posse de uma pistola e duas munições, além de porções de maconha, cocaína e crack.

A operação contou com o apoio de outras delegacias, bem como com a equipe da Divisão de Operações Especiais (DOE) e do setor de cinofilia, tendo os cães da Polícia Civil detectado a presença de drogas em alguns dos imóveis.