Produtor rural é foco do GDF

RM Rafaela Martins

(crédito: Renato Alves/Agencia Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou a obra de pavimentação da DF-285 ontem. Os produtores rurais da região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD/DF), moradores locais e 5 mil condutores de veículos, que passam por dia pela via, podem transitar com mais segurança a partir de agora. Foram investidos R$ 20,6 milhões no projeto.

A pavimentação da DF-285 beneficia também produtores das cidades mineiras de Unaí, Cabeceira Grande, Buriti de Minas e Palmital, que também utilizam a via para escoar a produção agrícola, sobretudo de grãos. Os recursos foram aplicados na pavimentação de duas faixas de rolamento em uma extensão de 13,5km, entre o final do trecho de 6,5km até o balão com a DF-100.

O serviço abarcou a construção de acostamento e a instalação de sinalização horizontal e vertical. Na inauguração, o chefe do Executivo local ressaltou que vai asfaltar outras ruas de comunidades rurais da região e finalizar mais 9km de extensão da DF-285, que ainda precisa ser pavimentada. “Já fica o compromisso, independentemente das emendas futuras, para acrescentar o mais rápido possível o projeto da finalização dos 9km que faltam para pavimentar aqui. Vou dar um prazo de 90 dias para fazer o projeto, e, até o final do ano, faremos a licitação”, declarou o governador.

A 100km do centro da capital, a obra trará conforto para frequentadores da região. De acordo com o Administrador do Paranoá, Sergio Damasceno, a cidade tem o maior número de comunidades rurais no DF. “Essa obra que o governador está entregando aqui é de fundamental importância, porque ela é reivindicada pela comunidade há muitos anos. Essa obra vai atender essa comunidade que se deslocava, há muitos anos, na poeira”, celebrou.

Educação

O Diretor do Departamento de Rodagem (DER), Fauzi Nacfur Júnior, ressaltou, também, a entrega da pista que dá acesso ao Núcleo Rural Jardim II, onde está a Escola Classe Jardim II. “Hoje, estamos inaugurando o primeiro acesso pavimentado ao caminho das escolas do Núcleo Rural Jardim II, até a porta. Daqui a um mês, se Deus quiser, o senhor (Ibaneis Rocha) estará, aqui, inaugurando o acesso da escola Lamarão, e, daqui a dois meses, a escola Cariru”, adiantou o diretor.

O governador garantiu que realizará o Caminho das Escolas, uma obra em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). “A era do esquecimento acabou no Distrito Federal. Tudo demora um pouco dentro do governo, você tem que fazer projeto, tem que elaborar e tem que conseguir recursos. Uns dizem que é de um orçamento paralelo que existe lá, mas eu consegui os recursos junto à Codevasf, e vou fazer desse um sonho de toda a comunidade, que é o Caminho das Escolas”, afirmou Ibaneis Rocha.

Circuito dos Vinhos

Ainda no Paranoá, o governador Ibaneis Rocha anunciou que transformará o DF em um dos maiores produtores de vinhos do país, com o projeto Circuito dos Vinhos do Distrito Federal. “Brasília está entrando, definitivamente, na rota do vinho. Nós já temos, aqui, vários produtores que estão entregando vinho na região e vamos incentivar, agora, por meio da FAP (Fundo de Apoio à Pesquisa), para que a gente tenha uma produção cada vez melhor, para que a gente possa estudar os terrenos, estudar os solos e as melhores uvas para plantar na região”, disse.

Ibaneis Rocha prometeu, ainda, a regularização fundiária de regiões rurais do DF. “Brasília é uma cidade belíssima, seja na área urbana, seja na área rural. Podem confiar, nós vamos fazer muitas entregas na área rural. Foi criada pela Terracap (Companhia Imobiliária de Brasília) uma diretoria de regularização fundiária que vai trabalhar junto à Secretaria de Agricultura, porque nós vamos entregar as escrituras para todas essas pessoas que resolveram ter as suas vidas nas áreas rurais do Distrito Federal. A regularização fundiária vai se tornar realidade e, dentro de pouco tempo, nós estaremos de volta, aqui, entregando escrituras para a população”, completou o governador.