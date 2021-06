50 anos do Conjunto Nacional: uma relação de amor com Brasília

CB Correio Braziliense

(crédito: Shopping Conjunto Nacional/Divulgação)

Para comemorar o 50º aniversário, o Shopping Conjunto Nacional investe R$ 14 milhões na modernização das instalações internas, na reforma das fachadas e na modificação da identidade visual da marca. O empreendimento celebra o aniversário com a chegada de grandes marcas no mix de lojas e a inauguração de novos espaços de lazer e alimentação.

A reforma completa conta com a modificação das fachadas laterais, dos fundos e com a readequação de espaços internos para a chegada de novos players. As melhorias, que serão implementadas até o fim do ano, contam, ainda, com a renovação do paisagismo, das rampas de acesso e marquises, com a substituição dos brises metálicos e com intensificação da iluminação.

De acordo com Giuliano Bragaglia, superintendente do Shopping Conjunto Nacional, a renovação do mix é uma preocupação constante para os gestores do empreendimento: “Nossa expectativa é inaugurar mais de 15 marcas ao longo deste ano e, junto às obras previstas, manter o Conjunto cada vez mais relevante e atual para os brasilienses”, analisa.

A novidade fica por conta do 3º Piso, que teve um investimento de R$ 500 mil para desenvolvimento de um espaço de 406 m² e três decks suspensos ao ar livre. “Seguindo uma tendência global, aproveitamos um ambiente ocioso do shopping para criar um espaço com maior contato com a natureza, permitindo inúmeras possibilidades de ativações que proporcionem experiências encantadoras a nossos consumidores”, contou Bragaglia.

A modernização, que está prevista para ser concluída em novembro, também inclui uma nova identidade visual da marca. A escolha fez parte da campanha Feito de Você, que celebra os 50 anos do shopping e envolveu a opinião dos consumidores pelas redes sociais. Os clientes puderam selecionar o novo logotipo entre duas opções. A marca vencedora será anunciada na próxima semana.

A campanha de 50 anos traz ilustrações do artista plástico Toninho Euzébio e reforça a relação do empreendimento com os brasilienses, mostrando que o shopping é feito da cultura local, da história de Brasília, da arte, da música e da rotina de quem vive na cidade. Para dar início, um filme manifesto narrado pela jornalista Márcia Zarur foi projetado no Museu da República, em 16 de junho, e abriu o calendário de comemorações. “Queremos traduzir um sentimento de pertencimento. Enfatizar que o Conjunto Nacional está sempre se transformando e se adaptando para trazer ao brasiliense o que ele busca em termos de comodidade, marcas e entretenimento. Há 50 anos, o shopping faz parte de Brasília e da vida das pessoas que aqui vivem. E vice-versa”, conclui Giuliano.

O que essa modernização significa para o shopping?

A inauguração do Conjunto Nacional, no coração de Brasília, foi um marco para a cidade. Ele é o primeiro shopping da região Centro-Oeste e o segundo do Brasil, considerado um símbolo cultural e econômico da cidade. Idealizada pelo artista plástico Athos Bulcão, a fachada do shopping é um cartão-postal e faz parte do projeto do Plano Piloto de Brasília, tombado pela Unesco como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. O shopping se destaca não apenas pela arquitetura e pelas luzes, mas porque traduz o significado do que é ser brasiliense. O Conjunto Nacional é um empreendimento que, há 50 anos, move-se junto a Brasília, seguindo as tendências, inovações e transformações que a cidade e as pessoas demandam. Por isso, está sempre inovando e se reinventando, para trazer ao brasiliense o que ele busca em termos de comodidade, marcas e entretenimento.

Estão previstas novas inaugurações?

A renovação do mix é uma preocupação constante. Estamos reposicionando a Ala Norte do 1º Piso com marcas premium e apostando em novas operações do segmento de alimentação, trazendo Starbucks, Outback, The Waffle King, entre outras marcas relevantes. O Conjunto Nacional é conhecido como referência em compras e serviços. E conseguimos manter, mesmo em um cenário de pandemia, uma taxa de ocupação elevada.

O que o Conjunto Nacional está preparando para comemorar os 50 anos?

Acabamos de lançar a campanha institucional Feito de Você, que vai permear todo o ano de 2021, até o aniversário do shopping, em novembro. Por meio de ilustrações do artista plástico Toninho Euzébio, mostramos a valorização da conexão com os clientes e a cidade, além de trazer uma mensagem de esperança por dias melhores. A campanha teve início com a projeção de um filme na cúpula do Museu da República e, agora, está disponível no site e nas redes sociais do shopping. Foram usadas imagens de arquivos, pesquisa iconográfica, além de cenas atuais gravadas no shopping e nos principais monumentos de Brasília. Nele, o próprio Conjunto conta essas cinco décadas de crescimento ao lado de Brasília e cria uma expectativa sobre os muitos anos que poderemos comemorar juntos. Vamos ter, ainda, uma websérie em 50 episódios, com depoimentos de colaboradores, lojistas, clientes e personalidades da capital. Estão previstas muitas surpresas ainda, como exposições, sorteios e brindes nas principais datas do varejo.