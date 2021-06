Vacinação para professores com Janssen tem procura alta no sábado

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Neste sábado (26/6), educadores do Distrito Federal começaram a ser imunizados contra a covid-19. Os locais para vacinação estão montados no Taguaparque, no Parque da Cidade, na Uniplan de Águas Claras, no Sesc Ceilândia e na Torre de TV, onde o movimento era intenso na tarde de hoje.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a expectativa é aplicar cerca de cinco mil doses neste sábado e mais cinco mil doses no domingo (27/6). Os contemplados estão sendo imunizados com a dose única da vacina Janssen e, ao todo, são 18 mil doses distribuídas para esse grupo. A pasta espera concluir o processo até segunda-feira (28/6).

O professor Edmar de Oliveira Moreira, 32 anos, foi um dos contemplados com a vacina. "Bate o frio na barriga, mas a felicidade é muito maior em finalmente chegar a minha ver”, ressalta. Para ele, o melhor momento será o de voltar à rotina e reencontrar os estudantes em sala de aula.

A alfabetizadora Kátia Araújo, de 38 anos, falou sobre a esperança de que, logo, todos sejam beneficiados com o imunizante. “É ter fé que logo chega para todos, mas para nós da educação é um passo muito importante, visto que as aulas presenciais fazem muita falta para as crianças e também para a gente”, explica a professora.

O agendamento para a vacinação da faixa etária de 48 a 59 anos, para gestantes e puérperas sem comorbidades e para os rodoviários segue aberto. Para quem tem mais de 60 anos, basta ir a um dos 55 pontos de vacinação da capital.