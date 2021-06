Covid-19: DF registra 786 novos casos e 12 mortes neste sabado

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou neste sábado (26/6) 786 novos casos de covid-19 e 12 mortes causadas pela doença, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). O total de óbitos no DF é de 9.184, e as infecções pelo novo coronavírus somam 427.432; destes 410.153 pessoas estão recuperadas.

A taxa de letalidade do DF é de 2,2, enquanto que a taxa de mortalidade é de 275,1 por 100 mil habitantes. A média total de idade dos casos confirmados é de 39 anos, e a de óbitos é de 67 anos.

A taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva (UTIs) para pacientes com covid-19 na rede pública estava em 68,7% na última atualização da Secretaria de Saúde, de sexta-feira (25/6). Ao todo, 235 dos 342 leitos estão ocupados.