Professores fazem fila pela vacina; cinco mil já se imunizaram

No primeiro dia de vacinação contra a covid-19 para professores da rede pública do Distrito Federal, cinco mil educadores tomaram, neste sábado (26/6), a dose única da vacina da Janssen. A imunização continua hoje nos postos do Taguaparque, Parque da Cidade, Torre de TV, Uniplan de Águas Claras e no Sesc Ceilândia. O horário de funcionamento é das 9h às 17h. Ao todo, são 18 mil doses distribuídas para este grupo. A Secretaria de Saúde espera concluir amanhã a vacinação de 10 mil professores.

A professora do Recanto das Emas Caroline Fortes Rodrigues, 34 anos, estava na fila de espera, no posto da Torre de TV. Para ela, a expectativa de todos para se vacinar é muito grande, pois as pessoas já não aguentam ficar isoladas em casa. “Gostaria de voltar para o presencial totalmente, mas acredito que não voltará 100%, e isso reflete na educação, pois há uma grande dificuldade para nós e para a família dos estudantes em ter disciplina dentro de casa”, afirma.

Outra professora que também estava ansiosa para ser vacinada era Mariana Soares Ferreira, 36 anos. Para ela, a educação funciona de forma mais eficaz se for presencial. “A gente deu o nosso melhor no remoto, mas me senti muito mais exausta com essa forma de trabalho e sinto que nossos alunos também são prejudicados com esse método a distância”, comenta a educadora.

Ontem, foram imunizados os professores — da educação infantil ao ensino médio — das coordenações regionais de ensino (CRE) de Brazlândia, Guará e Recanto das Emas, além de parte dos educadores das escolas de Taguatinga. Hoje, as doses serão distribuídas para as escolas das regionais de ensino de Santa Maria e de São Sebastião, assim como parte das regionais do Paranoá e de Samambaia.

Segue aberto o agendamento para a vacinação da faixa etária de 48 a 59 anos, gestantes e mães que deram à luz há 45 dias, sem comorbidades. A vacinação desses grupos começa amanhã. Para agendar, acesse vacina.saude.df.gov.br.

Novos casos

O DF registrou, ontem, 12 mortes e 786 novos casos de covid-19. A capital federal soma 427.432 registros pela doença, sendo que 426.646 são pacientes considerados recuperados. O total de óbitos pelo novo coronavírus é de 9.184. A taxa de letalidade do DF é de 2,2.