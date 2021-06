DF imunizou 334 mil pessoas com a segunda dose da vacina contra a covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O vacinômetro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal mostra que 334.366 pessoas foram imunizadas com a segunda dose da vacina contra a covid-19 na capital. Já a primeira dose foi aplicada em 939.577 pessoas, enquanto 2.444 foram imunizadas com a dose única da Janssen. Os números foram atualizados neste sábado (26/6) pela pasta.

O dia também marcou o começo das aplicações em profissionais da educação após mudança na estratégia. Agora, a vacinação é dividida por regional de ensino. Neste sábado, todas as escolas das coordenações regionais de ensino de Brazlândia, Guará e Recanto das Emas tiveram abertura da imunização aos profissionais da educação infantil até o ensino médio, assim como parte das escolas de Taguatinga.

O boletim da Saúde registra 18.193 profissionais da educação vacinados desde o começo da campanha, sendo que 95 já tomaram a segunda dose e 2.431 receberam a dose única do produto da Janssen. Os números foram atualizados às 20h37 de hoje.

Estão abertos ainda os agendamentos para pessoas com 48 a 59 anos, rodoviários, gestantes e puérperas sem comorbidades, pelo site vacina.saude.df.gov.br. Esses grupos podem escolher entre segunda (28/6) e terça-feira (29/6) para marcar horário e local para a imunização em um dos 55 pontos de vacinação.