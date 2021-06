DF registra 6ºC, temperatura mais baixa do ano, neste domingo

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Ed Alves)

Neste domingo (27/6), o sol deve predominar no Distrito Federal, mas permanecerão mais baixas. A máxima não passa de 25ºC. Pela madrugada e no início da manhã, o Gama e a região de Águas Emendadas, em Planaltina, registraram mínima de 6ºC, a temperatura mais baixa do ano no DF.

O Instituto Nacional de Meteorologia ainda prevê ventos fracos e moderados com rajadas à tarde e durante a noite deste domingo.

O meteorologista Mamedes Luiz Melo explica que o início da semana será também mais frio. Contudo, os termômetros devem subir ao longo dos dias.



É tempo de preparar o agasalho e cuidar da saúde. As taxas de umidade oscilam entre 90% e 30%, nos horários mais quentes, o que requer reforço na hidratação.