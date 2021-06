Viva W3 comemora 1 ano com evento e aprovação do público neste domingo

GF Giovanna Fischborn

Festa de 1 ano do projeto Viva W3 - (crédito: Kleber Lima/Fecomércio)

O Projeto Viva W3, que garantiu a revitalização da área onde hoje está a Praça das Avós e o complexo criativo Infinu, fez aniversário de um ano. O marco foi comemorado em evento neste domingo (27/6), com programação diversificada e tema de festa junina. Em versão reduzida do PicniK, teve Feirão de Bikes, com a Ong Rodas da Paz, e apresentação da banda Akhi Huna. A celebração foi iniciativa da Fecomércio-DF, por meio da Câmara Empresarial de Economia Criativa.

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, comemorou o primeiro ano do projeto. “A W3 é um local de fácil acesso. Agora, conta com um espaço diferenciado, que tem funcionado muito bem durante a semana e fins de semana.”

Para a secretária de turismo do DF, Vanessa Mendonça, a parceria entre a iniciativa privada e pública foi chave para fazer do lugar um espaço turístico e de lazer para a população, além de criar oportunidades para empresários.

O diretor geral do Detran-DF, Zélio Maia, explica que o Detran vem participando ativamente do projeto. Nos pontos em que a travessia de carros é permitida ao longo da W3, foram mobilizados agentes de trânsito para orientar a população.

Para a família

A arquiteta Camila Dantas, 38, frequenta o local desde a abertura. Ela gosta de ir com amigos, a filha e a família. Para ela, o espaço, que é pet-friendly, também é perfeito para levar o cachorro. “Ainda mais durante a pandemia, é uma ótima opção de lazer. As mesas mantém o distanciamento, o ambiente é tranquilo e as crianças podem se divertir com certa liberdade.”

A opinião de Camila coincide com a avaliação positiva que predominou em pesquisa feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). De acordo com o levantamento, 82% dos entrevistados aprovam e concordam com a replicação do projeto.