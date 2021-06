Covid-19: DF registra nove óbitos e 920 novos casos neste domingo

AR Alan Rios

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou mais nove óbitos em decorrência da covid-19, neste domingo (27/6), sendo que um ocorreu hoje, sete no sábado (26/6) e outro no dia 7 de junho, caso que ainda estava em análise para definir a doença como causa da morte.

A maior parte dos óbitos registrados neste domingo foi de homens e de pessoas entre 40 e 49 anos. Ceilândia e Taguatinga foram as regiões que mais perderam moradores dentro destes últimos números, com duas mortes cada.

Até as 17h deste domingo, o Distrito Federal soma 428.352 casos confirmados da doença. Deste total, a capital registrou 9.193 óbitos. O número de recuperados chegou a 411.067 pessoas no DF.