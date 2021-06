DF vacina 5.713 pessoas neste domingo (27/6), sendo 4 mil com dose única

AR Alan Rios/Especial para o Correio

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal aplicou 5.713 doses de vacinas contra a covid-19 neste domingo (27/6). A maior parte delas foi direcionada aos profissionais da educação. Foram imunizados 4.044 professores com doses da Janssen no dia, segundo dados atualizados pela pasta às 19h41. O produto da farmacêutica é de dose única.

Outras 1.618 vacinas de primeira dose e 51 de segunda dose também foram aplicadas hoje. Ao todo, a capital soma 939.578 pessoas imunizadas com a D1, 334.417 com a D2 e outras 8.105 que receberam a dose única.

A parcela da população que mais foi completamente imunizada, ou seja, que recebeu as duas doses necessárias, é a de profissionais da saúde: 110.024 pessoas.

Entre todos os grupos prioritários, o de pessoas em situação de rua é o que menos se vacinou — foram 13 primeiras doses aplicadas nesta população. Estão abertos os agendamentos para pessoas com 48 a 59 anos, rodoviários e gestantes e puérperas sem comorbidades, pelo site vacina.saude.df.gov.br. Esses grupos podem escolher entre segunda (28/6) e terça-feira (29/6) para marcar horário e local para a imunização em um dos 55 pontos de vacinação.