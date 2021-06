Pessoas com 48 anos e grávidas começam a se vacinar nesta segunda

AR Alan Rios Ep Especial para o Correio GF Giovanna Fischborn

(crédito: Breno Esaki/Agencia Saúde DF)

O Distrito Federal começa a vacinar, nesta segunda-feira (28/6), contra a covid-19 pessoas com 48 anos, grávidas e mães que deram à luz há 45 dias, sem comorbidades. A ampliação do grupo prioritário foi possível com a chegada de 111.030 doses de imunizantes na última quinta-feira.

As gestantes e puérperas sem comorbidades serão vacinadas com CoronaVac ou Pfizer/BioNTech. São 28.080 doses da vacina Pfizer/BioNTech disponíveis para aplicação da primeira dose e 64 mil da CoronaVac, sendo divididas entre primeira e segunda doses.

O DF vacinou, ontem, 5.713 pessoas contra a covid-19. A maior parte das doses foi direcionada aos profissionais da educação. Foram 4.044 professores imunizados com doses únicas da Janssen.

Outras 1.618 vacinas de primeira dose e 51 de segunda dose também foram aplicadas neste domingo. Ao todo, a capital soma 939.578 pessoas imunizadas com a D1, 334.417 com a D2 e outras 8.105 que receberam a dose única.

Ontem, foram vacinados professores de escolas das regionais de ensino de Santa Maria e de São Sebastião, assim como parte das regionais do Paranoá e de Samambaia. Hoje, oito mil doses serão aplicadas nos educadores das regionais de Taguatinga, Samambaia, Paranoá e todas as unidades de Planaltina.

Restam as regionais de Ceilândia, Gama, Sobradinho, Núcleo Bandeirante e Plano Piloto. Estas serão convocadas nos próximos dias, com a chegada de novos lotes da vacina da Janssen. Já a vacinação dos rodoviários começa na quarta-feira.Para o público de 60 anos ou mais, basta ir a um dos 55 pontos de vacinação da capital.

Novos casos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou, ontem, mais nove óbitos em decorrência da covid-19, sendo que um ocorreu neste domingo, sete no sábado e outro no dia 7 de junho, caso que ainda estava em análise para definir a doença como causa da morte.

A maior parte dos óbitos registrados neste domingo foi de homens e de pessoas entre 40 e 49 anos. Ceilândia e Taguatinga foram as regiões que mais perderam moradores dentro destes últimos números, com duas mortes cada.

Até as 17h deste domingo, o Distrito Federal somava 428.352 casos confirmados da doença. Deste total, a capital registrou 9.193 óbitos. O número de recuperados chegou a 411.067 pessoas. A taxa de ocupação de leitos covid está em 75,59%.