Projeto Viva W3 faz aniversário

Quem passa pela W3, na altura da quadra 506 Sul, pode notar um beco colorido, com lojas, opções gastronômicas variadas e ambiente para refeições ou só para passar o tempo: é a Praça das Avós, onde fica o complexo criativo Infinu. Com a via livre para a prática de esportes e lazer aos domingos e feriados, o cantinho fica ainda mais convidativo.

O Projeto Viva W3, que garantiu a revitalização da área, completou um ano. O marco foi comemorado em evento ontem, com programação diversificada e tema de festa junina. A celebração foi iniciativa da Fecomércio-DF, por meio da Câmara Empresarial de Economia Criativa. O presidente da Federação, José Aparecido Freire, vê de forma positiva o primeiro ano de atividade. “A W3 é um local de fácil acesso. Agora, conta com um espaço diferenciado, que tem funcionado muito bem durante a semana e fins de semana.”

A expectativa é de criar um corredor cultural da 504 até a 508 Sul. O projeto deverá ter início em setembro deste ano, segundo o presidente. A ideia é que o público tenha acesso ao estacionamento pela W2 e não seja impedido de chegar aos mercados e restaurantes das quadras próximas, tampouco dificultar o acesso aos hospitais, assim como idealizado no Viva W3 até então.



A secretária de turismo do DF, Vanessa Mendonça, explica que o Viva W3 quer reconstruir e ressignificar a via. “É um movimento que tem dado vida a um eixo esquecido”. Segundo a secretária, a parceria entre a iniciativa privada e pública foi chave para fazer do lugar um espaço turístico e de lazer para a população, além de criar oportunidades para empresários.

O diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, entende a liberação da W3 para atividades diversas aos domingos e feriados não como fechamento das vias, mas, sim, abertura. “Afinal, é o que o Detran defende: que todos devem compartilhar os mesmos espaços.” Ele explica que o Detran vem participando ativamente nos pontos em que a travessia de carros é permitida ao longo da W3, mobilizando agentes de trânsito para orientação.

Ideia aprovada

As amigas Márcia Ferreira, 60, Maria Célia Queiroz, 54, e Fátima França, 58, servidoras públicas, definem a dinâmica da Praça das Avós e o Infinu como “o que faltava em Brasília”. O grupo aproveitou o fim do pedal na W3 para lanchar no local. Para elas, a capital merece o esforço. Entre as vantagens que reconhecem, está a segurança. “Quem circula por aqui sabe que a área estava abandonada. Agora, não temos medo de passar pelo prédio nem à noite. Pelo contrário, é ideal para você vir trabalhar ou se divertir”, diz Márcia.

A aprovação das amigas reflete a avaliação positiva que aparece em pesquisa feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). De acordo com o levantamento, 82% dos entrevistados aprovam e concordam com a replicação do projeto.