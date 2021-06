Capital S/A

SS Samanta Sallum

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou, na semana passada, a lei de autoria do deputado distrital Leandro Grass (Rede) que proíbe os supermercados de fornecer sacolas plásticas poluentes aos consumidores. O prazo para a adaptação dos estabelecimentos é até julho de 2022. O Sindicato dos Supermercados no DF (Sindsuper) apoiou a lei.

Novas regras

“O propósito é a gente diminuir o uso da sacola para proteger o meio ambiente”, disse o presidente do Sindsuper, Gilmar Pereira. Pela lei, fica proibida a distribuição gratuita ou venda de sacolas plásticas descartáveis, confeccionadas à base de polietileno, propileno, polipropileno ou matérias-primas equivalentes.



Preço de custo

Para o Sindsuper, o prazo de adaptação está adequado. “A gente participou do projeto. Ele é importante na mudança de hábitos para melhor. O cliente deve levar sua ecobag ou adquirir na loja. O setor não tem interesse algum de vender sacola. Queremos apenas contribuir para criar essa consciência ambiental”, afirma Gilmar Pereira. Ele garante que as ecobags serão vendidas a preço de custo, sem lucro algum para as empresas.



Aprovação da nova Luos

A proposta de revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF foi aprovada na quarta-feira passada pela Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa. Agora, segue para plenário, onde deverá ser aprovada amanhã, terça-feira. O setor produtivo aguarda ansioso pela sanção da lei para destravar vários projetos e regularizar a situação de muitos empreendimentos. O texto corrige distorções e atualiza situações que não tinham sido previstas antes.



DF precisa de 10 mil novos imóveis por ano

O mercado imobiliário segue em alta, registrando recordes. “Não tem a menor dúvida: imóvel é o melhor investimento, principalmente na capital federal, onde há um adensamento populacional de pelo menos 10 mil pessoas por ano, segundo o IBGE. O adensamento do ano passado foi de 1,3% da população, ou seja, quase 40 mil habitantes. Então, só para atender essa demanda, precisam ser produzidos 10 mil imóveis por ano”, aponta o presidente Sindicato da Habitação do Distrito Federal (Secovi/DF), Ovidio Maia.

Volume de vendas

O Boletim de Conjuntura Imobiliária de junho aponta aumento de 110% no número de negociações imobiliárias em relação ao mesmo período de 2020. O volume geral de vendas (VGV) de janeiro a maio de 2021 é o maior da série histórica com o recorde de R$ 9,67 bilhões em venda. Isso supera em 81% o mesmo período anterior. O mês de maio foi o terceiro mês em que o VGV passou de R$ 2 bilhões. O recorde histórico foi em outubro de 2020, com R$ 2,253 bilhões.

Locações

O Índice de Locação também segue com variação positiva de 2,44% em relação ao mês anterior, registrado nos últimos 12 meses de 23,47%. Em relação à rentabilidade imobiliária, destaque para o Setor de Indústria com 1,96% de rentabilidade na categoria de lojas. Já para os imóveis residenciais, o Guará foi a região com maior rentabilidade na categoria de apartamento com três dormitórios: (0,47%).



Ópera Brasilis

A soprano brasiliense, Manuela Korossy (foto), de apenas 19 anos, será a estrela do projeto “Opera Brasilis” no Teatro do CCBB Brasília no dia 11 de julho, a partir das 19 horas. A apresentação, com o Quinteto de cordas do maestro Cláudio Cohen, ganhará transmissão on-line ao vivo via Canal do YouTube do Banco do Brasil (youtube.com/bancodobrasil)

Despedida do Brasil

Manuela é aluna do bacharelado em Canto Erudito da UnB. O evento no CCBB, no entanto, marcará sua despedida do Brasil. Ela foi aceita para a famosa escola de música Juilliard School, em Nova Iorque, onde concluirá a graduação. A família está realizando uma campanha para receber doações que possibilitem a estadia dela nos EUA. Quem quiser ajudar o pix é (61) 99187-7777