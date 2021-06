Polícia faz buscas por Lázaro em Águas Lindas; veja vídeos

DD Darcianne Diogo

Na madrugada desta segunda-feira (28/6), policiais saíram às pressas da base onde estão mobilizadas as forças de segurança, em Girassol (GO), e se deslocaram até Águas Lindas de Goiás. Segundo informações repassadas por fontes policiais, Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, foi visto por agentes da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) em área de mata na região.



Por volta de 1h da madrugada desta segunda-feira, ao menos dois helicópteros sobrevoavam a área. Policiais estão na mata para tentar capturá-lo. Em vídeos cedidos ao Correio, é possível ver a movimentação das viaturas e das aeronaves (veja as filmagens abaixo).

As buscas pelo suspeito de assassinar uma família no DF, balear quatro pessoas - entre elas um policial - e manter reféns chegaram ao 20° dia. Na última quinta-feira (24/6), duas pessoas foram presas por suspeita de auxiliar na fuga de Lázaro. O fazendeiro Elmi Caetano, 74, e o caseiro dele, Alain Reis, 34. Alain foi solto em audiência de custódia, pois a juíza entendeu que não havia provas contundentes da participação dele.

Já Elmi teve a prisão convertida em preventiva. A defesa do réu solicitou à Vara Criminal da Comarca de Cocalzinho de Goiás a prisão domiciliar e a concessão da liberdade provisória do fazendeiro. No pedido, os advogados que representam Elmi enfatizaram as condições precárias dos presídios e a falta de atendimento médico especializado.

"Quanto ao autuado Elmi Caetano, que sua liberdade representa risco efetivo à ordem publica. O fato apresenta extrema gravidade concreta. Foram reunidos indícios de que ele, por vários dias, deu guarida, em sua fazenda, a criminoso que se supõe de altíssima periculosidade, investigado por praticar crimes gravíssimos e procurado, há mais de 15 dias, por força-tarefa que congrega centenas de policiais", pontuou a juíza Luciana Oliveira na decisão.

Veja vídeos