Lázaro visitou casa de ex-mulher para entregar R$ 300 para o filho

EH Edis Henrique Peres

Os policiais trocaram tiros com Lázaro na madrugada desta segunda - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Luana, ex-mulher de Lázaro Barbosa, recebeu a visita do foragido entre 20h e 21h deste domingo (28/7). Em entrevista ao Correio, a mulher contou que o foragido a chamou do lado de fora da cerca para entregar R$ 300 para ajudá-la a criar o filho do casal, de 3 anos e 9 meses.

Lázaro não chegou a entrar dentro da casa para ver o filho. No local, a ex-sogra do foragido colocava o menino para dormir. De acordo com Luana, pelo comportamento de Lázaro ele não iria se entregar para a polícia. "Ele nunca se entregaria. Poderia ter evitado isso tudo, mas não quis. O que eu posso fazer?", narra Luana.

A ex-sogra de Lázaro disse que não entende o motivo dele ter visitado a casa. "Ele nunca ajudou a pagar as coisas para o menino e de repente vem trazer dinheiro, não entendi. Mas antes ele era calado, quieto, nunca me passou pela cabeça que seria esse monstro", relata.

Auxilio nas buscas



Por volta das 22h, segundo Luana, os policiais entraram na casa dela. "Eles falavam que eu sabia onde estava Lázaro. Eu mostrei a mata por onde ele tinha ido. Eles arrombaram a porta, me acusaram de estar ajudando ele (Lázaro). Depois de passar a noite percorrendo com as buscas, por volta das 7h os policiais me deixaram na delegacia. Meu filho, nesse tempo, estava com minha mãe", conta.

Lázaro trocou tiros com a polícia entre 9h e 10h da manhã desta segunda-feira (28/7), em Padre Lúcio. Durante a Operação, ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos.