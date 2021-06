Vacinação contra a gripe influenza tem baixa adesão no DF

CB Correio Braziliense

Apenas pouco mais de 39% do total esperado recebeu a vacina - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF)

A vacinação contra a gripe no Distrito Federal está com baixa adesão. Segundo informações da Secretaria de Saúde, a previsão era vacinar 1.117.656 pessoas pertencentes aos grupos prioritários. No entanto, somente 444.323 se vacinaram até esta sexta-feira (25/6). O número representa cerca de 39,75% do total esperado. A campanha teve início no dia 12 de abril e está na terceira fase. A pasta destaca que “de segunda a sexta-feira, cem unidades básicas de saúde oferecem a vacina para quem faz parte do grupo prioritário”.



A terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza, iniciada em 9 de junho, incluiu caminhoneiros, trabalhadores de transporte e pessoas com deficiência permanente. Mesmo com a inclusão, a procura pelo imunizante segue em baixa. Anteriormente, outros grupos prioritários foram incluídos.



De acordo com a pasta, os professores foram os que mais procuraram a vacina. No total, 24.224 profissionais da Educação receberam a dose. Isso representa uma cobertura vacinal de 65,4%. É um percentual distante da meta de vacinar 90%. Os dados também indicam que as coberturas mais baixas são dos grupos das puérperas (50%), dos trabalhadores da saúde (50,1%) e dos idosos (54,6%) do total esperando para cada grupo.



A chegada do inverno

Segundo a secretaria, as baixas temperaturas dessa época do ano propiciam a ocorrência de infecções virais, como gripes e resfriados, que podem ser agravadas com doenças bacterianas como amigdalites, sinusites, otites, pneumonias e até meningites. A influenza é mais comum nesse período, por isso é importante se vacinar.

“A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada por agentes virais dos tipos A, B, C e D. O tipo A está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias”, destaca a pasta.

Confira o calendário da campanha de vacinação contra a gripe: