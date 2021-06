Celebração desumana

SF Severino Francisco

O desfecho da perseguição ao bandido Lázaro Barbosa é a crônica de uma morte anunciada. Ele cometeu crimes bárbaros em série e dificilmente se entregaria. A caçada a Lázaro mostrou para todo o Brasil a falácia do argumento de que a liberação das armas para a população representa segurança.

Ao invadir uma chácara, o bandido baleou três pessoas e roubou uma pistola 380 de um oficial da Aeronáutica. Os pesquisadores têm alertado que grande parte das armas em circulação vai parar nas mãos dos bandidos.

E foi com essa arma, de grande poder de fogo, que Lázaro enfrentou os atiradores de elite da polícia em vários confrontos até ser abatido. Em decisão no STF, a ministra Rosa Weber lembrou que, segundo pesquisas, 68% das armas apreendidas com criminosos foram adquiridas por cidadãos ou empresas de vigilância. E mais: deste total, 74% vieram de pessoas físicas.

Não sou totalmente contra o porte de arma. Ele se justifica em regiões isoladas e distantes da proteção das forças de segurança, como é o caso da área em que Lázaro se refugiou.

É verdade que alguns chacareiros e caseiros puderam se defender das investidas de Lázaro porque portavam armas. Mas isso não significa que a posse de um revólver ou de uma espingarda seja garantia de segurança, como vende a propaganda oficial alardeada pelo presidente e seus sequazes. É uma vergonha que jogadores de vôlei da seleção brasileira tenham feito o gesto da campanha da liberação da arminha.

Nunca é demais lembrar que o próprio presidente desmentiu o lema da campanha deflagrada. Ao ser abordado por dois armados no Rio de Janeiro, em 1995, o capitão e futuro presidente entregou a moto e a pistola que portava: “Mesmo armado, me sentia indefeso”, declarou à imprensa o capitão, na época.

Liberar armas sob a alegação de dar segurança é um atestado de incompetência dos governantes em proteger os cidadãos. É o Estado que tem de garantir a nossa segurança. Já imaginaram o que seria se as forças de segurança não fossem mobilizadas para prender Lázaro e tudo ficasse sob a responsabilidade dos chacareiros?

Lázaro parece, efetivamente, ter as características de um psicopata pela crueldade, a frieza e a covardia com que matava pessoas honestas. Mesmo assim, causa estranheza a celebração de sua morte por parte de setores da população e por parte de setores da polícia. Parecia o ex-governador do Rio Wilson Witzel dando um soco no ar como se estivesse comemorando um gol do Flamengo ou da Seleção Brasileira.

Tenho familiares que moram em regiões próximas à caçada e também senti alívio. Claro que a polícia tem família e precisa se proteger e se defender. Lázaro era um meliante de alta periculosidade com nenhum respeito pela vida. Não entro no mérito da ação policial. Mas daí a celebrar a morte de um ser humano, mesmo que ele seja bandido, vai uma distância. É uma atitude anti-humana, anti-civilidade e anticristã.

Não conheço ou não concebo nenhuma religião que celebre a morte de outro ser humano. É um gesto simbólico revelador de uma visão de mundo. O próprio secretário de Segurança de Goiás reconheceu a presença do crime organizado na região ajudando Lázaro. Se é a investigação, certamente esse grupo de meliantes ameaça a população com outras ações criminosas.

A morte de Lázaro não resolve todo o problema. Só o desbaratamento dessa suposta organização trará paz à região. É isso que deve ser alcançado e comemorado.