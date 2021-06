R$ 20,7 mi em esporte e lazer

CB Correio Braziliense

Com o avanço da vacinação e a expectativa da reabertura dos espaços públicos, a população volta os olhos para alguns dos equipamentos mais prestigiados da capital federal: os Pontos de Encontro Comunitário (PEC) e centros esportivos comunitários. Desde 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) destinou quase R$ 14 milhões para a instalação e reparos dos PECs, isso sem falar de R$ 6,7 milhões destinados à estrutura e serviços ligados às atividades esportivas.

No caso dos pontos comunitários, é a própria população que solicita os equipamentos para as administrações regionais. Com a solicitação, os administradores indicam para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) os locais para implantação, que também responde pela zeladoria dos espaços.

Um serviço que não passa despercebido para quem vê o potencial transformador do esporte na comunidade, como é o caso do árbitro de Futebol Victor Augusto de Araújo. Morador de Águas Claras, ele está atento aos investimentos. "Essa iniciativa é muito importante. Nesses espaços, é possível o desenvolvimento de atividades esportivas em projetos voltados à formação e ao crescimento de crianças e jovens, além de ser uma opção de lazer. E mais, acho válido, porque cria um espaço de socialização das pessoas e estimula o desenvolvimento da infraestrutura da região, contanto que se estabeleça um morador ou um grupo de moradores responsáveis pela guarda e conservação desse patrimônio, bem como da organização de atividades, eventos e uso em geral", avalia.

Mais equipamentos

Novos campos de futebol sintéticos estão em processo de construção nas cidades de Planaltina, Recanto das Emas, Cruzeiro, Ceilândia, Sobradinho II, Brazlândia, Taguatinga Norte e Gama. Com medidas de 23m x 43m, eles terão cercamento, traves e iluminação para a segurança e lazer dos usuários. Ao todo, serão investidos R$ 4 milhões nesses oito campos. O orçamento é dividido entre recursos vindos da Secretaria de Esportes e Lazer e de emendas parlamentares de deputados distritais.

Ao Correio, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SEL) informou que esses investimentos têm como objetivo levar mais saúde e qualidade de vida aos moradores do DF. Apesar da pandemia, a pasta não parou e a ideia é, em breve, disponibilizar mais projetos para a população.



*Estagiário sob supervisão de Juliana Oliveira



Programas previstos

Educador Esportivo Voluntário

Dará suporte de transporte e alimentação, de R$ 37,00, aos profissionais que desejarem auxiliar cidadãos a praticarem esportes gratuitamente. Cada educador voluntário receberá o valor estimado mensal de R$ 740,00, totalizando R$ 2 milhões em investimentos.

Vestindo o Esporte

O uso de um uniforme transmite organização, padronização e segurança. Assim, a ideia é distribuir, gratuitamente, kits de uniformes para projetos esportivos do DF.

Esporte nas ruas

Prevê a distribuição de materiais esportivos para as administrações regionais e instituições sem fins lucrativos. Já foram entregues mais de 1.000 mil itens, entre bolas, troféus, redes, medalhas.

Jovem Candango

Por meio de atividades teóricas e práticas, 8 mil jovens, de 14 a 18 anos, receberão formação técnico-profissional como aprendizes.



Inscrições

A SEL informou que as inscrições para o projeto Educador Esportivo Voluntário estão abertas até amanhã. Lembrando que, em virtude da pandemia, é recomendado, nas práticas esportivas, sempre fazer uso de máscara, álcool em gel e manter o distanciamento social mesmo nos locais públicos.









Com o avanço da vacinação e a expectativa da reabertura dos espaços públicos, a população volta os olhos para alguns dos equipamentos mais prestigiados da capital federal: os Pontos de Encontro Comunitário (PEC) e centros esportivos comunitários. Desde 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) destinou quase R$ 14 milhões para a instalação e reparos dos PECs, isso sem falar de R$ 6,7 milhões destinados à estrutura e serviços ligados às atividades esportivas.





No caso dos pontos comunitários, é a própria população que solicita os equipamentos para as administrações regionais. Com a solicitação, os administradores indicam para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) os locais para implantação, que também responde pela zeladoria dos espaços.





Um serviço que não passa despercebido para quem vê o potencial transformador do esporte na comunidade, como é o caso do árbitro de Futebol Victor Augusto de Araújo. Morador de Águas Claras, ele está atento aos investimentos. "Essa iniciativa é muito importante. Nesses espaços, é possível o desenvolvimento de atividades esportivas em projetos voltados à formação e ao crescimento de crianças e jovens, além de ser uma opção de lazer. E mais, acho válido, porque cria um espaço de socialização das pessoas e estimula o desenvolvimento da infraestrutura da região, contanto que se estabeleça um morador ou um grupo de moradores responsáveis pela guarda e conservação desse patrimônio, bem como da organização de atividades, eventos e uso em geral", avalia.





Mais equipamentos





Novos campos de futebol sintéticos estão em processo de construção nas cidades de Planaltina, Recanto das Emas, Cruzeiro, Ceilândia, Sobradinho II, Brazlândia, Taguatinga Norte e Gama. Com medidas de 23m x 43m, eles terão cercamento, traves e iluminação para a segurança e lazer dos usuários. Ao todo, serão investidos R$ 4 milhões nesses oito campos. O orçamento é dividido entre recursos vindos da Secretaria de Esportes e Lazer e de emendas parlamentares de deputados distritais.





Ao Correio, a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SEL) informou que esses investimentos têm como objetivo levar mais saúde e qualidade de vida aos moradores do DF. Apesar da pandemia, a pasta não parou e a ideia é, em breve, disponibilizar mais projetos para a população.