Papo de concurseiro

INSS confirma necessidade de concurso

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou a solicitação de 7.575 vagas para abertura de novo certame. Do total de chances pleiteadas, 6.004 são para o cargo de técnico e 1.571 para analistas. Atualmente, as remunerações oferecidas pelo órgão variam entre R$5.186,79 e R$7.659,87.

Segundo Rogério Souza, diretor de gestão de pessoas e administração do INSS, a abertura do concurso é importante para a substituição dos três mil temporários (militares e civis aposentados) que foram admitidos ano passado, cujos contratos vencem ao final deste ano, além das aposentadorias de servidores que recebem abono de permanência, previstas para acontecer no mesmo prazo.

O último concurso do INSS foi realizado em 2015 e ofereceu cargos para analista e técnico do seguro social. O Cebraspe foi o organizador. Ao todo, foram 1.087.804 inscritos e os salários na época eram de R$ 4.886,87 e R$ 7.496,09, com lotação em todo o Brasil.



CRN da 1ª Região abre vagas

O Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região (CRN1), nas regiões do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins, abriu concurso com cinco vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os níveis médio e superior. As chances são para nutricionistas fiscais, nutricionistas assessores técnicos e auxiliares administrativos. Os salários variam entre R$ 2.045,69 e R$ 3.394,25. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 8 de agosto, pelo site da banca Iades.

Nova universidade do DF pode gerar concursos

A criação da Universidade do Distrito Federal (UnDF) foi aprovada na Câmara Legislativa do Distrito Federal e, se efetivada, pode garantir novos concursos para a capital federal. Com a aprovação parlamentar, o projeto segue agora para sanção governamental. Uma vez promulgada a lei, a UnDF será regulamentada por decreto do governador e definitivamente criada.

De acordo com a Fundação Universidade Aberta do DF, será fundamental a ampliação do quadro de profissionais aptos para atuarem no novo espaço. Por isso, o executivo enviará à CLDF também o projeto de lei referente à criação da carreira de magistério superior. Após a efetiva autorização pelo Legislativo, o governo local promoverá concurso público para o preenchimento desses cargos.

4.480 vagas no Banco do Brasil

O Banco do Brasil divulgou edital da nova seleção para escriturários. São 4.480 vagas efetivas e temporárias distribuídas pelo Brasil. Para o Distrito Federal, são reservadas 605 chances, sendo 125 para a especialidade de agente comercial e 480 para agente de tecnologia. As inscrições seguem abertas até 28 de julho no site da banca Cesgranrio. O salário inicial é de R$ 3.022,37.

Saúde do DF tem aval para nova seleção

A Secretaria de Saúde do DF está autorizada a realizar nova seleção pública visando à formação de banco de cadastro com 435 profissionais de nível superior e técnico para atuação no combate à pandemia de covid-19. As contratações serão temporárias, pelo período inicial de 12 meses. O quantitativo será distribuído da seguinte forma: 50 médicos; 70 enfermeiros; 100 técnicos em enfermagem; 80 auxiliares padioleiros; 50 técnicos motoristas; 85 especialistas em saúde, sendo 35 fisioterapeutas, 40 psicólogos e 10 assistentes sociais.

Cresce expectativa por novo edital da Educação

A expectativa de um novo edital da Secretaria de Educação do DF cresce cada dia mais. Ontem, o órgão recebeu a autorização para abrir um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores substitutos. As contratações serão para o ano letivo de 2022, podendo ser prorrogado para 2023. Para a realização da seleção, a Economia delegou competência ao secretário de Educação, Leandro Cruz.

Gabaritos do Depen

Candidatos ao concurso do Departamento Penitenciário Nacional, com 309 vagas, terão acesso ao gabarito oficial preliminar das provas objetivas e do padrão preliminar de respostas da prova discursiva a partir das 19h de hoje, no site do Cebraspe. Os exames foram aplicados no último domingo, em diversas capitais e no DF. O período para a interposição de recursos será entre 10h de 30 de junho até às 18h de 1º de julho de 2021. Já a divulgação do resultado final está prevista para 19 de julho.

Ibama quer 2.311 vagas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) solicitou o provimento, por meio de concurso de 2.311 cargos, sendo 970 de analista ambiental, 336 de analista administrativo e 1.005 de técnico administrativo. Recentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a necessidade de um novo certame. Segundo ele, o concurso é necessário para garantir efetivo na contenção do desmatamento ilegal na Amazônia.