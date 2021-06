Vinte dias de mobilizaÃ§Ã£o

D » DARCIANNE DIOGO » SAMARA SCHWINGEL

Durante cerca de 480 horas, 270 servidores de diversas corporações e instituições das forças de segurança do Distrito Federal e de Goiás trabalharam em uma das maiores operações de busca do país. O alvo era Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, condenado por crimes em Goiás, na Bahia e no DF — onde foi acusado de matar quatro integrantes da família Marques Vidal, em 9 de junho.

As equipes de policiais se concentraram em Cocalzinho (GO). Primeiro, no município; depois, no povoado de Edilândia e no distrito de Girassol, ambos na cidade goiana. Enquanto escapava, Lázaro deixava rastros: fez reféns, roubou armas e, para se esconder, contou com a ajuda do ex-patrão Elmi Caetano Evangelista, 74, preso na semana passada. Agora, o fazendeiro é suspeito de integrar uma quadrilha especializada na prática de vários tipos de delitos.

Na caçada, as forças de segurança contaram com drones, helicópteros, cães farejadores e dezenas de equipes por terra. No entanto, as características geográficas da região impuseram obstáculos aos trabalhos, devido à presença de matas, grotas, vales, relevo acidentado, além da habilidade que o fugitivo tinha para se locomover na natureza.

Ontem, a procura acabou por volta das 9h, após um tiroteio entre Lázaro e policiais, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Goiás. O acusado foi atingido por mais de 30 balas. Ao longo dos dias da força-tarefa, especialistas na área de segurança pública questionaram o andamento da caçada, com críticas à espetacularização do caso, à quantidade de policiais deslocados para prender um indivíduo e às possíveis despesas decorrentes da megaoperação. Por outro lado, autoridades comemoraram o encerramento da perseguição, que consideraram bem-sucedida.

» Colaborou Jéssica Eufrásio