Quatro regiões do DF ficam sem energia elétrica nesta terça-feira

CB Correio Braziliense

Regiões do Lago Norte terão corte de luz devido a serviços de poda de árvore - (crédito: Reprodução/GoogleStreetView)

As regiões de Planaltina, Paranoá, Lago Norte e Brazlândia ficarão sem energia elétrica, nesta terça-feira (29/6) devido a serviços de poda de árvores. O desligamento temporário ocorre também nestas áreas para garantir a segurança e a manutenção da rede elétrica.

Em Planaltina, o desligamento será a partir das 8h40 e segue até às 14h, entre as chácaras 107 a 110 do Núcleo Rural Tabatinga. Nesse mesmo horário, a chácara Paranoá I e o Sítio Paranoá, no Paranoá, ficarão também sem energia, assim como as chácaras Vila Nobre, 465, Itapuã e lote 400, do Núcleo Rural Boqueirão; e o lote 5 e as chácaras 430 e 475, no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira.

Em Brazlândia, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, o desligamento ocorrerá em dois horários diferentes: das 8h40 às 14h, será nas chácaras 127 a 129 e das 14h às 17h30, nas chácaras 118, 119 e 134.

No Lago Norte, haverá serviços de poda de árvores, troca de poste e transformador. Por isso, lá ficam sem energia das 8h40 às 16h, as chácaras Francisco, Bastos, Caminho do Meio, Santa Bárbara, Efigênia, São Mateus, Luiz, Igarape e Magayver, do Núcleo Rural Granja do Torto.

Para qualquer região do DF, em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Em caso de urgência, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo número 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.