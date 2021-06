Morre o professor Diego Amorim, conhecido por dar aula para concursos

CB Correio Braziliense

(crédito: professordiego/Instagram)

O professor Diego Amorim, bem conhecido em Brasília por sua atuação em aulas para concurseiros, morreu, aos 44 anos. A notícia foi confirmada por sua esposa Meg através das redes sociais. A causa do falecimento não foi divulgada.

Comunicado de falecimento do professor Diego, publicado por sua esposa, Meg (foto: professordiego/Instagram)

Com licenciatura em espanhol e mestrado em análise do discurso e língua portuguesa, o "Professor Diego" fez sucesso no campo preparatório, em especial para certames como o do BRB e da PCDF. Suas aulas foram ministradas em instituições como Gran cursos, Escola online para concursos e Instituto Rodolfo Souza.

Diego Amorim deixa esposa e três filhos.