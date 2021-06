CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PCDF )

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou, nesta terça-feira (29/6), imagens de José Alves Rocha. O homem está foragido e é acusado de ser autor de um latrocínio (roubo seguido de morte) ocorrido no Recanto das Emas, na região do Núcleo Rural Monjolo. A polícia pede que quem tiver informações sobre José entre em contato pelos canais de denúncia. O sigilo é garantido pela corporação.

José teve a prisão preventiva decretada pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Recanto das Emas após a conclusão de investigações realizadas pela 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas). Segundo a polícia, o paradeiro do homem é desconhecido.

Quem tiver informações pode colaborar por meio do telefone 197. A ligação é gratuita. Além disso, a PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial. A corporação reforça que o sigilo do denunciante é garantido.