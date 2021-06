Animais domésticos causam danos à fauna silvestre em reserva do DF

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Divulgação/Arquivo pessoal )

A invasão de animais domésticos na reserva ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina, tem causado sérios danos à fauna silvestre. Segundo Gesisleu Darc Jacinto, 55 anos, administrador da unidade de conservação, há três matilhas de cães formadas dentro da reserva.

“Esses animais caçam com bastante destreza os animais silvestres. Nós já estamos com um planejamento de captura dos domésticos, mas só podemos executar quando tiver uma destinação definida”, relata o administrador. Para ele, no momento, a intenção é levar ao conhecimento da população para que os donos façam a recolha dos bichos e os mantenham sob guarda.

Nos primeiros quatro meses deste ano, de acordo com o Instituto Brasília Ambiental, cerca de 25 animais silvestres foram mortos por cães neste local. O que vem ocorrendo já afeta o equilíbrio ecológico e a preservação de espécies nativas.

Segundo informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, “quando cachorros domésticos não têm trato adequado e acabam andando soltos, podem virar ferais, ou ‘asselvajados’”.

A estação ecológica de Águas Emendadas é restrita a pesquisas acadêmicas e educação ambiental. O local fica a 5km do centro de Planaltina e tem espaço de 10 mil hectares. A unidade de conservação é rodeada por chácaras, e nelas há vários cães.

O Jardim Botânico de Brasília tem respaldo jurídico para não receber animais de estimação. A proibição constituiu na necessidade de proteção da fauna nativa e também proteger os bichos. O contato entre animais domésticos e selvagens pode resultar em ataques e transmissão de doenças como sarna, cinomose, raiva e parvovirose.