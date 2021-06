Programa Jovem Candango oferece 1,8 mil vagas para técnico-profissional

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

As inscrições para o programa Jovem Candango, iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), começam nesta quinta-feira (1º/7). Serão ofertadas 1.800 vagas, destinadas a adolescentes de 14 a 18 anos (no caso de pessoa com deficiência, não há idade limite).

Sob gestão da Secretaria de Esporte e Lazer, o programa promove a formação técnico-profissional do aprendiz por meio de atividades práticas e teóricas. Entre os pilares do programa está a renda formal com carteira assinada e o jovem produzindo serviços, como na área de tecnologia da informação (TI).

“Eles são aproveitados pelo GDF nos diversos órgãos e em todas as Regiões administrativas (RAs), e trabalham durante quatro horas. O contrato é de 24 meses e o jovem deve residir no DF durante todo o prazo de contrato”, informa a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Oliveira.

Durante todo o tempo de vigência do contrato, quem for selecionado deve estar cursando regularmente o ensino fundamental ou médio, em escola da rede pública do DF ou em instituição da rede privada, na condição de bolsista.

O jovem também deve pertencer a uma família com renda per capita de meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos. É preciso também estar inscrito no Cadastro Único dos Programas Sociais (CADÚnico), a menos que as vagas estabelecidas por lei não sejam preenchidas.

Os benefícios, edital e mais informações sobre o programa podem ser conferidos no site.

Com informações da Agência Brasília