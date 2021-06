Capital S/A

SS Samanta Sallum

"Eu acho que o desafio é você surpreender todo dia, e quanto menos rotina você tiver, mais fácil você surpreender."

Artur Xexéo

Laboratórios

querem aprovação da Vigilância Sanitária para expansão



O setor de exames laboratoriais no DF será ampliado nos próximos 12 meses. O sindicato das empresas do segmento, Sindilab, adiantou à coluna que a previsão de investimentos é de R$ 10 milhões, que vão gerar mais empregos na capital federal. E principalmente atender à demanda represada de doentes crônicos que deixaram de realizar exames por causa do isolamento social. Essa ampliação terá de ser respaldada pela Vigilância Sanitária do DF. Atualmente, 178 empresas de análises clínicas são associadas ao sindicato, que somam um total de 350 unidades e postos de atendimento.



Reunião

Para tratar do assunto, o presidente do Sindilab-DF, Alexandre Bitencourt, se reuniu com Hércules Gomes Ribeiro, novo diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, na sede do órgão. Ele apresentou a capacidade de atendimento da rede privada de laboratórios do DF e a crescente demanda, que vem exigindo obras para expansão ou construção de novas unidades que dependem de equipe técnica especializada da Vigilância para vistoria e aprovação.



Pós-pandemia

“Nosso setor se prepara para crescer no pós-pandemia. Além da expectativa de melhora na economia, esperamos forte impacto pela demanda represada nesta fase de distanciamento social em que muitos pacientes crônicos deixaram de realizar exames regulares”, explica Bitencourt.



Imunização



Empresas estão construindo novas unidades e realizando expansões que já estão em funcionamento — 25% das obras estão relacionadas com áreas de imunização. O setor acredita que no ano que vem haverá vacina para a covid na iniciativa privada.

Exames de covid-19

No ano passado, houve uma forte queda na realização de exames, em especial no período de isolamento social, que chegou a 40%. Aos poucos, a situação se normalizou. A demanda foi sendo substituída pelos testes de covid, o que permitiu ao setor ter uma estabilidade. Já em 2021, deve fechar o primeiro semestre com crescimento de 20% em relação a 2020.



Empreendedorismo feminino

A Câmara dos Deputados aprovou a criação da Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. O Brasil tem hoje 7,3 milhões de mulheres empreendedoras e o objetivo da proposta, de autoria da deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), é aumentar esse número.



Ferramenta de liberdade

“Há sete anos, a ONU lançou o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que é celebrado em 19 de novembro. Com o projeto, também teremos no Brasil uma série de eventos e ações para apoiar a presença feminina no ambiente de negócios. O empreendedorismo é uma ferramenta para dar liberdade e dignidade às pessoas”, afirmou a deputada.



Negociar para decorar

A partir de 9 de julho, começa o Liquidecora Casapark, que este ano terá características diferentes por conta da pandemia, que deixou fábricas e lojistas com pouca margem para grandes descontos. Então, para compensar, nesta edição, eles darão vantagens especiais, como acabamentos exclusivos, pagamentos facilitados, pronta entrega e o que mais for possível acordar numa boa conversa.





Participação especial de arquitetos

Ocorre também a Mostra Liquidecora, com seis ambientes decorados por escritórios de arquitetura de Brasília. Igner Martins, do Ilgner Martins (foto) + Studio, vai fazer o ambiente Home Office. Laísa Carpaneda (E), Mariana Cunha e Giulia Bohrer, do Hauz Arquitetura, vão assinar o Quarto de Casal.



Promoção gourmet e para o cinema

O Liquidecora Gourmet vai oferecer menus a preços especiais em todas as operações de alimentação e a meia-entrada para todos nos cinemas com quatro horas de estacionamento gratuito para quem apresentar o ingresso no guichê de pagamento.